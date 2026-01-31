तमिलनाडु TET 2025 का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड और कटऑफ

TNTET Result 2025: तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड (TNTRB) ने साल 2025 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TNTET) का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इस रिजल्ट का हजारों उम्मीदवार काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ये परीक्षा 15 और 16 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वो पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही कटऑफ की जानकारी भी ले सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने थे और कैसे आप अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाना होगा

होमपेज पर 'TNTET Paper-I & II Result' के लिंक पर क्लिक करें

इसके बाद 'Click Here to View Examination Results' पर क्लिक करें

अपने संबंधित पेपर (Paper I या Paper II) के लिंक पर क्लिक करें

स्क्रीन पर एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट दिखेगा

आप 'Ctrl+F' करके अपना रोल नंबर खोज सकते हैं और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं

कट-ऑफ और पासिंग मार्क्स

बोर्ड ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए न्यूनतम योग्यता अंक (Qualifying Marks) निर्धारित किए हैं.

सामान्य श्रेणी के लिए पास होने के लिए कम से कम 90 अंक (60%) लाना अनिवार्य है

पिछड़ा वर्ग (BC/MBC/PWD) के लिए न्यूनतम 75 अंक (55%) अनिवार्य हैं

अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)के उम्मीदवारों को 60 अंक (40%) लाने जरूरी हैं

बोर्ड की तरफ से दी गई ये जानकारी

तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड (TNTRB) ने बताया है कि एक्सपर्ट्स की जांच के बाद 'फाइनल आंसर की' तैयार की गई थी और इसी के आधार पर ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया गया है. जो उम्मीदवार निर्धारित कट-ऑफ हासिल कर चुके हैं, उन्हें 'Qualified' माना जाएगा और जल्द ही उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) दिया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

