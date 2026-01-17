Maharashtra TET Result 2025: महाराष्ट्र TET रिजल्ट हुआ जारी, इस लिंक पर जाकर करें डाउनलोड

महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन (MSCE) ने MAHA TET रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है. इस रिजल्ट को MSCE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है. रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है. अगर कैंडिडेट्स को रिजल्ट में कोई गलती मिलती है, तो ऑब्जेक्शन भी उठाया जा सकता है. ऑब्जेक्शन विंडो 21 जनवरी, 2026 तक खुली हुई है. MAHA TET 2025 एग्जाम 23 नवंबर, 2025 को दो शिफ्ट में हुआ था. ये एक स्टेट-लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो छात्र इस एग्जाम को पास करते हैं वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं.

MAHA TET रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?

MAHA TET की ऑफिशियल वेबसाइट - www.mahatet.in पर जाएं.

यहां पर रिजल्ट सेक्शन होगा. जिसपर MAHA TET रिजल्ट 2025 देखें लिखा होगा. इसपर क्लिक कर दें.

रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें.

रिजल्ट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा.

अपना रोल नंबर PDF में चेक करें.

एग्जाम पास करने के लिए, कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं. जनरल कैटेगरी के लिए ये 60 प्रतिश्त हैं. जबकि OBC/SC/ST/PwD के लिए ये 55 प्रतिश्त रखें गए हैं. जो कैंडिडेट्स मिनिमम कट ऑफ हासिल करेंगे, उन्हें MAHA TET एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा. जो महाराष्ट्र के स्कूलों में सरकारी और प्राइवेट टीचर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होती है. बिना इस सर्टिफिकेट के लिए नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है.

21 जनवरी तक करवा सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज

अगर मार्क्स या रिजल्ट से कोई ऑब्जेक्शन है, तो कैंडिडेट्स 16 से लेकर 21 जनवरी 2026, शाम 6 बजे तक वेबसाइट mahatet.in पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं. ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने के लिए लॉगिन करना होगा. एक नई विंडो खुलेगी जिसमें अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकेंगे.