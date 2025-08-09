विज्ञापन

विदेश में पढ़ाई करने का सपना हो सकता है पूरा, इन 5 देशों में महज इतने रुपये में कट जाएगा पूरा साल

आज के समय में बच्चे अपने देश की बजाय विदेश में पढ़ना पसंद करते हैं. उन्हें लगता है कि विदेश से आकर उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी. अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये हैं सस्ते देश.

Career Tips : एशिया में कम खर्च में पढ़ाई के लिए मलेशिया एक बेहतरीन विकल्प है.

Cheap cities study abroad : विदेश में पढ़ाई का सपना बहुत से लोगों का होता है, लेकिन बजट न होने की वजह से ये सपना अधूरा ही रह जाता है. कुछ लोग अच्छे नंबर लाकर स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करते हैं, ताकि कम खर्चे में वो विदेश जाकर पढ़ाई कर सकें. मगर कुछ देश ऐसे हैं, जहां पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है. जी हां इन देशों में ट्यूशन फीस या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, और रहने का खर्च भी किफायती है. आइए आपको ऐसे ही पांच देशों के बारे में बताते हैं. जहां जाकर कम पैसों में अच्छी पढ़ाई हो सकती है.

जर्मनी - Germany

यह उन देशों में से एक है जहां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लगभग मुफ्त शिक्षा मिलती है, यहां तक कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी. आपको सिर्फ हर सेमेस्टर में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस देना होता है, जो आमतौर पर 20,000 से 40,000 के बीच होता है. वहां रहने का खर्च भी यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम है.

नॉर्वे - Norway

नॉर्वे की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी इंटरनेशनल स्टूटेंड्स के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है. यहां सिर्फ एक मामूली सेमेस्टर फीस देनी होती है. हालांकि, नॉर्वे में रहने का खर्च थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप पार्ट-टाइम जॉब करके इसे मैनेज कर सकते हैं.

पोलैंड - Poland

पोलैंड में एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ट्यूशन फीस भी काफी कम. यहां की यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में भी कई कोर्स ऑफर करती हैं. पोलैंड में रहने का खर्च यूरोप के अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में काफी सस्ता है, जिससे यह स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है.

फ्रांस - France

फ्रांस में भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीस बहुत कम है. यहां की एजुकेशन और कल्चर दोनों ही बहुत समृद्ध हैं. फ्रांस में रहने का खर्च शहरों के हिसाब से अलग-अलग होता है, लेकिन छोटे शहरों में यह काफी किफायती हो सकता है.

मलेशिया - Malaysia

एशिया में कम खर्च में पढ़ाई के लिए मलेशिया एक बेहतरीन विकल्प है. यहां ट्यूशन फीस और रहने का खर्च दोनों ही काफी कम है. मलेशिया में कई अच्छी यूनिवर्सिटी हैं और यहां का मौसम भी भारतीयों के लिए अनुकूल है.

इन देशों में पढ़ाई का कुल खर्च, जिसमें ट्यूशन फीस और रहने का खर्च दोनों शामिल है, सालाना 5-10 लाख के बीच हो सकता है, जो कि कई वेस्टर्न कंट्री की तुलना में बहुत कम है. इस तरह, ये देश आपको कम बजट में विदेश में पढ़ाई करने का मौका देते हैं.

Cheap Study Countries, Abroad Study
