चीन में क्यों नहीं होते हैं आतंकी हमले? जानें क्या है पाकिस्तान कनेक्शन

Terrorist Attacks In China: दुनियाभर के तमाम देशों में आतंकी हमलों की खबरें आपने कई बार सुनी होंगीं, हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में भी एक आतंकी हमला हुआ. इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए. हालांकि भारत के पड़ोसी देश चीन में आतंकी हमलों की खबर आपने शायद ही कभी सुनी होगी. चीन में आतंकी हमलों की संख्या ना के बराबर है. ऐसे में सवाल है कि आखिर चीन में क्यों आतंकी हमले नहीं होते हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है.

कमाल का है इंटेलिजेंस सिस्टम

चीन में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और यहां सरकार की ही मनमानी चलती है. सरकार तमाम चीजों पर पैनी नजर रखती है और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की पूरी जांच की जाती है. चीन की खुफिया एजेंसी भी काफी शातिर मानी जाती है और देश में रहने वाले किसी भी संदिग्ध को आसानी से सूंघ लेती है.

चीन में राज्य सुरक्षा मंत्रालय (MSS) काउंटर इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा की देखरेख करता है. चीन का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काफी शानदार और एडवांस है, यही वजह है कि यहां परिंदा भी पर मारता है तो इसकी खबर सुरक्षा एजेंसियों को लग जाती है. यहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे है कि सड़क पर चले रहे शख्स की पूरी जानकारी सीसीटीवी कैमरे से निकाली जा सकती है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सरकार का पूरा कंट्रोल है.

पाकिस्तान कनेक्शन भी करता है काम

पाकिस्तान ऐसा देश है, जिसे सबसे बड़ा आतंकी समर्थक देश माना जाता है. यहां पिछले कई सालों से तमाम आतंकी संगठन फल-फूल रहे हैं. हालांकि ये चीन की तरफ कभी भी नजर उठाकर नहीं देखते हैं, इसके बदले में चीन पाकिस्तान को मदद करता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई बड़े आतंकियों को बचाने का काम करता है. यही वजह है कि आतंकी संगठन चीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इसे कभी भी अपना दुश्मन नहीं मानते हैं.

सीमा की कड़ी निगरानी

चीन की सीमाओं को पूरी तरह से सील रखा जाता है और यहां घुसपैठ करना काफी मुश्किल है. चीन में अवैध तरीके से घुसने वालों को सीधे गोली मार दी जाती है या फिर पीएलए उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेता है. चीन में आतंकवाद के खिलाफ ऐसे कानून हैं, जिन्हें सुनकर भी आतंकी कांप जाते हैं.