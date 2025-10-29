किस स्कूल में एक साथ पढ़ते थे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव? इतनी की है पढ़ाई

Tejaswi Yadav and Rajshree Yadav Education: बिहार चुनाव के बीच राजद नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव इन दिनों खूब चर्चा में हैं. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी के साथ ही अक्सर उनकी पत्नी राजश्री यादव की भी बातें जोर-शोर से हो रही हैं. दोनों की मुलाकात किसी रैली या राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि दिल्ली के एक स्कूल में हुई थी. जहां से एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई, जो शादी तक पहुंची. आइए जानते हैं दोनों किस स्कूल में साथ में पढ़ते थे और कितनी पढ़ाई की है.

तेजस्वी और राजश्री किस स्कूल में साथ पढ़ते थे

तेजस्वी यादव और रचेल गोडिन्हो (अब राजश्री यादव) दोनों ने दिल्ली के आरके पुरम में DPS से पढ़ाई की थी. यहीं से दोनों की मुलाकात हुई और वक्त के साथ यह दोस्ती गहरी होती चली गई. रचेल हरियाणा के रेवाड़ी जिले से ताल्लुक रखती हैं और एक ईसाई परिवार में पली-बढ़ी हैं. उनके पिता चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं. स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी रचेल और तेजस्वी का कॉन्टैक्ट बना रहा. कहा जाता है कि दोनों की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि तेजस्वी के क्रिकेट करियर और फिर राजनीति में आने के बाद भी उनका रिश्ता पहले जैसा ही बना रहा.

शादी सादगी से, लेकिन कहानी फिल्मी

साल 2021 के दिसंबर में तेजस्वी और रचेल ने दिल्ली में बेहद साधारण तरह से शादी की. समारोह में परिवार के कुछ ही लोग शामिल हुए. हालांकि शुरुआत में इस रिश्ते को लेकर यादव परिवार में थोड़ी हिचक थी, लेकिन बाद में सभी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. शादी के बाद रचेल का नाम बदलकर राजश्री यादव रखा गया.

तेजस्वी यादव ने कितनी पढ़ाई की है

तेजस्वी यादव ने कक्षा 9 तक की पढ़ाई की और इसके बाद क्रिकेटर बनने का सपना लेकर मैदान में उतर पड़े. उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) टीम के साथ IPL में खेला और झारखंड की टीम की कप्तानी भी की. हालांकि क्रिकेट में सफलता उतनी नहीं मिली, लेकिन 2015 में राजनीति की पिच पर उतरते ही तेजस्वी ने इतिहास बना दिया. सिर्फ 26 साल की उम्र में बिहार के डिप्टी सीएम बने.

तेजस्वी यादव की पत्नी कितनी पढ़ी-लिखीं

रचेल यानी राजश्री यादव अपने पति से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है. उन्होंने बार्कलेस बैंक (Barclays Bank) में काम किया और कुछ समय तक एविएशन इंडस्ट्री में बतौर केबिन क्रू भी काम किया. बाद में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ब्रेक लेकर तेजस्वी के साथ वक्त बिताने का फैसला किया.

