ये होते हैं देशभर के IAS अधिकारियों के बॉस, इतनी मिलती है सैलरी

भारत में तमाम लोगों का सपना होता है कि वो एक दिन कोई बड़ी नौकरी करें, जिसमें सम्मान भी हो और ताकत भी उनके हाथों में हो. यही वजह है कि लाखों लोग हर साल यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, जिससे वो आईएएस या आईपीएस बनते हैं. आईएएस अधिकारी आमतौर पर एक पूरे जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है, यही वजह है कि उसके पास की तरह की पावर होती हैं. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इन आईएएस अधिकारियों का बॉस कौन होता है? आज हम आपको यही बताएंगे कि IAS अधिकारियों का बॉस कौन होता है और उनकी सैलरी कितनी होती है.

क्या काम करते हैं IAS अधिकारी?

पहले ये जान लेते हैं कि आईएएस अधिकारियों का काम क्या होता है. ये अधिकारी किसी भी जिले में डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रहते हैं. इनका काम प्रशासनिक चीजों को देखना होता है. इसके अलावा सरकारी कामकाज की देखरेख और तमाम तरह की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है. इसके अलावा राज्यों में सेक्रेटरी के पद पर भी तैनात रहते हैं.

किसे करनी होती है रिपोर्ट?

आमतौर पर एक आईएएस अधिकारी अपने काम की सारी जानकारी और रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव को देते हैं. ये वो अधिकारी होता है, जो सीधे मुख्यमंत्री के नीचे काम करता है. वहीं जो आईएएस अधिकारी केंद्र में काम कर रहे होते हैं, वो संबंधित मंत्रालय के सचिव को अपनी रिपोर्ट देते हैं.

कौन होता है असली बॉस?

अब बात करते हैं कि तमाम आईएएस अधिकारियों का बॉस कौन होता है. IAS अधिकारियों को मिलने वाली सबसे बड़ी पोस्ट कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) की होती है, ऐसे में यही तमाम आईएएस अधिकारियों के बॉस माने जाते हैं. केंद्र में तमाम मंत्रालयों में काम कर रहे अधिकारियों के कामकाज को देखने का काम यही करते हैं. राज्यों के मुख्य सचिव, जो खुद एक आईएएस अधिकारी होते हैं, उनसे भी कैबिनेट सेक्रेटरी रिपोर्ट मांग सकते हैं.

कितनी मिलती है सैलरी?

क्योंकि कैबिनेट सचिव सिविल सर्विस में सबसे बड़ा पद होता है और वो सीधे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करते हैं, ऐसे में उनकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है. कैबिनेट सचिव की सैलरी 5 लाख रुपये से ज्यादा है. जिसमें करीब 2.5 लाख बेसिक सैलरी, डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल, टेलिफोन और बिजली का भत्ता मिलाकर ये 5 लाख से ज्यादा हो जाती है.