Supply Chain Management में है शानदार करियर, यहां जानिए कहां लें एडमिशन

Supply Chain Management Career and Courses: आज के बिजनेस और लॉजिस्टिक्स की दुनिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट (SCM) की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. चाहे ई-कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल या FMCG, हर सेक्टर को स्किल्ड सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की जरूरत है. अगर आप भी स्टेबल और हाई पेइंग करियर (High Paying Career) की तलाश में हैं, तो यह फील्ड आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं इसके लिए किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए और कहां मौके हैं...
सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों है करियर के लिए बेस्ट
1. भारत में और ग्लोबली कंपनियां सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं, मतलब डिमांड काफी हाई है.
2. इस फील्ड में हाई सैलरी पैकेज मिल सकता है. फ्रेशर्स 5-7 लाख रुपए की शुरुआती पैकेज और एक्सपीरियंस के साथ 15–25 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं.
3. यह ग्लोबल करियर ऑप्शन्स है. ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और FMCG में नौकरी की काफी संभावनाएं हैं.
4. इनोवेटिव सेक्टर्स जैसे- AI, IoT और डेटा एनालिस्ट्स के जरिए सप्लाई चेन में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है.
सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करियर के लिए किस कोर्स में एडमिशन लें1. सप्लाई चेन में एमबीए - MBA in Supply Chain Management
यह कोर्स 2 साल है. इसमें एडमिसन के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है. इस कोर्स के पूरा होने के बाद छात्र लॉजिस्टिक्स मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर और ऑपरेशंस मैनजर जैसे पद पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं.2. पीजी डिप्लोमा या पीजी सर्टिफकेट कोर्स - PG Diploma or Post Graduate Certificate in SCM
ये कोर्स 6-12 महीने के होते हैं. इनमें एडमिशन के लिए भी ग्रेजुएशन जरूरी है. इस कोर्स के पूरा होने के बाद छात्र फास्ट एंट्री-लेवल जॉब्स के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी फायदा मिलता है.3. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन - Professional Certifications
प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स APICS CPIM या फिर CSCP जैसे कोर्स कर सकते हैं, जिन्हें ग्लोबल लेवल पर मान्यता प्राप्त है. इसके अलावा, CILT (चार्टर्ड इंस्टिट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट) यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन है और सिक्स सिग्मा या लीन मैनेजमेंट प्रक्रिया सुधार में मदद करता है. अगर आपका गोल इंटरनेशनल करियर है, तो APICS या CILT सर्टिफिकेशन बेहद मददगार साबित होता है.
सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जॉब रोल्स
लॉजिस्टिक्स मैनेजर (Logistics Manager)
प्रोक्योरमेंट ऑफिसर (Procurement Officer)
इन्वेंट्री एनालिस्ट (Inventory Analyst)
सप्लाई चेन एनालिस्ट (Supply Chain Analyst)
वेयरहाउस मैनेजर (Warehouse Manager)
सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स के लिए टॉप कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स
1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMs)
2. XLRI जमशेदपुर
3. SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च
4. सिंबायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट (SIOM)
5. APICS या CILT दुनियाभर में मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
