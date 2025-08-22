विज्ञापन

मीडिया वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, Prasar Bharti में निकली वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं इनकी योग्याता, सैलरी और आवेदन की अंतिम तिथि.

Read Time: 2 mins
Share
मीडिया वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, Prasar Bharti में निकली वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी
आवेदन की अंतिम तिथि- विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

Prasar Bharti vacancy 2025 : प्रसार भारती में मीडिया वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर है. प्रसार भारती ने न्यूज सर्विस डिवीजन (NSD) में कॉपी एडिटर, एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव, गेस्ट कॉर्डिनेटर, न्यूज रीडर, न्यूजरीडर कम ट्रांसलेटर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. जिसकी जानकारी प्रसार भारती ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं इनके लिए योग्याता, सैलरी और आवेदन की अंतिम तिथि.

बाम्बे हाईकोर्ट में निकली PA की भर्ती, इतनी होगी सैलरी....

प्रसार भारती नौकरी योग्यता 2025

सभी पदों के लिए योग्यता अलग-अलग है. प्रसार भारती के लिए निकली वैकेंसी के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट एंड डिग्री/ डिप्लोमा साउंड/वीडियो एडिटिंग/जर्नलिज्म की डिग्री इंग्लिश/पीजी जर्नलिज्म की डिग्री/ हिंदी में जर्नलिज्म की डिग्री होनी आवश्यक है. 

 इसके आलावा 2 साल से ज्यादा (प्रिंट/टीवी/रेडियो/डिजिटल/रेडियो) में काम का एक्सपीरिएंस होना अनिवार्य है. 

पद के अनुसार 35 और 40 से कम आयु होनी चाहिए. 

आवेदन की अंतिम तिथि- विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

अतिरिक्त जानकारी के लिए आप यहां दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करें

नोटिफिकेशन लिंक

आवेदन करने का लिंक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prasar Bharati Recruitment 2025 Notification Pdf, Prasar Bharti 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com