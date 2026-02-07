विज्ञापन

Success Story: यूपी के छोटे से गांव से निकली सफलता की कहानी, किसान की बेटी ने 45 रैंक के साथ पास किया SSC GD एग्जाम

योगिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया. योगिता ने कहा, मेरी सफलता में मेरे पूरे परिवार का अहम रोल रहा. मेरी तैयारी के दौरान मेरा हौसला बढ़ाया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया. मेरा भाई मुझे दौड़ने के लिए सुबह जल्दी उठाता था और मेरी डाइट और डेली रूटीन में मदद करता था.

"ऑनलाइन लेक्चर के दौरान फैकल्टी द्वारा शेयर किए गए नोट्स ने मेरी लर्निंग में बहुत बड़ा बदलाव किया"

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक छोटे से गांव से नाता रखने वाली योगिता ने SSC GD 2025 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 45 हासिल किया है. योगिता का सिलेक्शन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स (CISF) के लिए हुआ है. योगिता अपने गांव की पहली लड़की है जिसे सरकारी नौकरी मिली है. NDTV के साथ एक इंटरव्यू में, योगिता ने अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी, सामने आई मुश्किले पर खुलकर बात की. साथ ही SSC GD एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए. 

योगिता ने NDTV से बात करते हुए कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शुरू में मुझे पता नहीं था कि तैयारी कैसे करनी है. मुझे एग्जाम का पैटर्न या सही तरीका समझ नहीं आया, और इसी वजह से मेरा पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया. मैंने पहले UP पुलिस एग्जाम दिया, लेकिन उस अनुभव के बाद, मुझे अपनी गलतियाँ समझ में आईं, मैंने और मेहनत से पढ़ाई की, और अगले अटेम्प्ट के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ तैयारी की. मेरे परिवार ने लगातार मेरा साथ दिया और मेरी तैयारी के दौरान मुझे मोटिवेट किया.

"परिवार ने दिया साथ"

योगिता एक किसान परिवार से आती है. योगिता का परिवार काफी बड़ा है उनके पांच भाई बहन हैं. योगिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया. योगिता ने कहा, मेरी सफलता में मेरे पूरे परिवार का अहम रोल रहा. मेरी तैयारी के दौरान मेरा हौसला बढ़ाया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया. मेरा भाई मुझे दौड़ने के लिए सुबह जल्दी उठाता था और मेरी डाइट और डेली रूटीन में मदद करता था. मेरा भाई खुद आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने मुझे फिटनेस और डिसिप्लिन में गाइड किया. मेरे माता-पिता और भाई-बहनों ने घर के काम का बोझ मेरे पर नहीं डाला, जिससे मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाई.

योगिता ने आगे कहा, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन UP पुलिस सिलेक्शन में सिर्फ 0.5 मार्क्स से चूकना था.  कई रिश्तेदारों ने मुझे ताना मारा. मेरी काबिलियत पर सवाल उठाए. मैं खुद को और सबको साबित करना चाहता था. इसी पक्के इरादे ने मुझे और ज़्यादा मेहनत करने और अपनी तैयारी पर फोकस करने के लिए मोटिवेट किया. 

योगिता ने बताया कि ऑनलाइन लेक्चर के दौरान फैकल्टी द्वारा शेयर किए गए नोट्स ने मेरी लर्निंग में बहुत बड़ा बदलाव किया. भविष्य में, मैं IPS परीक्षा की तैयारी भी करना चाहता हूं ताकि मैं देश की और भी ज़्यादा सेवा कर सकूं. मेरा एक ही मकसद है कि मैं ईमानदारी से काम करूं और जहां भी पोस्टिंग हो, वहां अपना बेस्ट दूं.

