SSC GD Constable Bharti 2022: ssc.nic.in पर जारी हुआ एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस, एडमिट कार्ड जल्द 

परीक्षा 10 जनवरी से

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs), असम राइफल्स में एसएसएफ, राइफलमैन (GD) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो परीक्षा 2022 में सिपाही के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक किया जाएगा. वहीं इसके लिए एडमिट कार्ड उम्मीदवार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों और सीआरपीएफ की वेबसाइट crpf.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड पर लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in चेक करते रहें.

परीक्षा का पैटर्न

एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (ssc gd constable recruitment exam) 60 मिनट की होगी. इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे. कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उम्मीदवारों के 0.50 अंक काट लिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया के कई चरण होंगे. उम्मीदवारों को सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) देनी होगी. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षा (PST), चिकित्सा परीक्षा (DME/ RME) और अंत में उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा.

यूआर के लिए 30% कट-ऑफ

इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 30%, ओबीसी / ईडब्ल्यूएस को 25% और अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 20% कट-ऑफ अंक (एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को बोनस अंक जोड़े बिना) लाने होंगे. तय कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण यानी पीईटी / पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

SSC GD Constable Application Status 2022: ऐसे चेक करें

1.सबसे पहले एसएससी रीजनल वेबसाइट पर लॉग ऑन करें.

2.क्षेत्रीय वेबसाइट खुलने के बाद, 'Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination, 2022 - Know your Application Status' लिंक पर क्लिक करें.

3.आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा. इस पृष्ठ पर, अपना विवरण जैसे पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें.

4.अब 'Know the Status of your application' लिंक पर क्लिक करें.

5.इसके बाद चेक करें कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है? इसे स्वीकार किया गया है या नहीं.