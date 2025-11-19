YouTube से एक महीने में कितना कमा लेते हैं सौरव जोशी? जानकर दंग रह जाएंगे आप

Sourav Joshi Per Month Income: मशहूर यूट्यूबर सौरव जोशी इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं. सौरव जोशी पिछले कई दिनों से अपने सब्सक्राइबर्स को उस लड़की के बारे में बता रहे थे, जिससे उनकी शादी होने वाली है. हालांकि जब भी वो कैमरे पर आती तो उसके चेहरे पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा होता था, जिसके बाद उनके लाखों फॉलोअर्स को ये जानने में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी कि आखिर ये लड़की कौन है. अब सौरव जोशी ने खुद अपनी होने वाली वाइफ का चेहरा रिवील कर दिया है, जिनका नाम अवंतिका भट्ट है और वो भी हल्द्वानी की ही रहने वाली हैं. ऐसे में आज हम आपको सौरव जोशी की यूट्यूब से होने वाली एक महीने की कमाई के बारे में बताने जा रहे हैं.

कितने हैं फॉलोअर्स?

कोई भी मशहूर हस्ती हो या फिर कोई जाना माना यूट्यूबर... लोगों को इस चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है कि आखिर वो अपने व्लॉग से कितनी कमाई कर लेते हैं. सौरव जोशी के यूट्यूब पर कुल 37.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. यानी करीब चार करोड़ लोग उन्हें फॉलो करते हैं. ऐसे में कमाई भी करोड़ों में होनी तय है.

दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 लागू हो गया तो क्या होगा? ये तमाम चीजें हो जाएंगी बंद

कितनी है एक महीने की कमाई?

आंत्रप्रिन्योर और ऑनलाइन एजुकेटर अंकुर वारिकू ने सौरव जोशी की कमाई का कैलकुलेशन किया है, इसे लेकर उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाला है. जिसमें उन्होंने बताया कि जोशी के वीडियोज पर करीब 400 मिलियन लॉन्ग फॉर्म व्यूज आते हैं. वहीं 51 मिलियन से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म व्यूज हैं. इस हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म व्यूज से हर महीने की कमाई करीब 2.3 करोड़ होती होगी. वहीं शॉर्ट फॉर्म से 35 हजार के करीब कमाई का अनुमान है.

यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू करीब 30 लाख और फैन फंडिंग का अनुमान करीब 40 लाख रुपये का है. इसके अलावा चैनल मेंबरशिप 23 लाख के करीब और ब्रैंड पार्टनरशिप से एक करोड़ से ज्यादा की कमाई का अनुमान है. इस हिसाब से सौरव जोशी की एक महीने की कमाई करीब 4 करोड़ रुपये तक हो सकती है. ये अनुमान उनके सब्सक्राइबर्स और व्यूअरशिप के आधार पर लगाया गया है.

जल्द होने वाली है शादी

यूट्यूबर सौरव जोशी की जल्द ही शादी होने वाली है. उन्होंने अपने हालिया वीडियो में बताया कि अगले एक हफ्ते में उनकी शादी है. हालांकि अब तक लोकेशन को लेकर कोई जानकारी नहीं है. सौरव ने बताया है कि उनकी शादी धूमधाम से नहीं बल्कि एक प्राइवेट इवेंट की तरह हो रही है. फिलहाल उनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स उनकी होने वाली वाइफ की तस्वीरें देखकर काफी खुश हैं.