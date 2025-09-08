Punjab School Re-open: पंजाब में 9 सितंबर से छात्रों के लिए फिर से खुलेंगे स्कूल, साफ-सफाई सुरक्षा के निर्देश जारी

Punjab School: पंजाब में आई बाढ़ ने आम जीवन पुरी तरह तबाह कर दिया है. सड़कों से लेकर स्कूल घरों तक में पानी ही पानी भर गया है. पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. जिसके बाद पंजाब सरकार ने स्कूलों-कॉलेज को बंद करने का निर्देश दिया था. अब धीर-धीरे कर हालात थोड़ी सुधरें हैं. हालात में थोड़ी सुधार के बाद पंजाब के स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कहा गया है. पंजाब भर के स्कूल आज यानी 8 सितंबर से खोल दिए गए हैं. लेकिन केवल शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए, क्योंकि अधिकारियों ने हाल ही में मौसम संबंधी व्यवधानों के बाद शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है.

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ



1. ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ… — Harjot Singh Bains (@harjotbains) September 7, 2025

स्कूलों में साफ-साफ के निर्देश दिए गए हैं

राज्य सरकार ने सभी स्कूल कर्मचारियों को अपने-अपने संस्थानों में भवन निरीक्षण, सुरक्षा जाँच और सफाई कार्य करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस तैयारी चरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसर सुरक्षित हों और छात्रों का स्वागत करने के लिए तैयार हों. जिला के कमिशनर (DC) को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों की स्थिति का आकलन करने का अधिकार दिया गया है. अगर कोई संस्थान बाढ़ या संरचनात्मक क्षति से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो डीसी उन विशिष्ट स्कूलों को और अधिक समय तक बंद रखने की सिफारिश कर सकते हैं.

स्टूडेंट्स के लिए 9 सितंबर से स्कूल खुलेंगे

अगर हालात ठीक रहे, तो 9 सितंबर से छात्र कक्षाओं में लौट आएंगे, जो सामान्य स्थिति की ओर एक सतर्क लेकिन आशाजनक कदम है. भारी बारिश और बाढ़ के कारण 27 अगस्त से पंजाब भर के स्कूल बंद हैं. पंजाब पिछले तीन दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसमें अब तक कम से कम 43 लोगों की मौत हो चुकी है.

