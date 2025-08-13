SEED स्कीम: सरकार दे रही घुमंतू जनजाति के छात्रों को फ्री कोचिंग, ऐसे उठाएं पूरा फायदा

SEED 2025 : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त (डीएनटी), घुमंतू (एनटी) और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए SEED (स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी) स्कीम लागू की है. इसके तहत मंत्रालय द्वारा डीएनटी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की पहल की गई है. जिसका उद्देश्य विमुक्त (डीएनटी), घुमंतू (एनटी) और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (एसएनटी) के छात्रों को अच्छी कोचिंग प्रदान करना है, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करके अपने करियर को बेहतर बना सकें. ऐसे में आइए जानते हैं सीड स्कॉलरशिप के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें कौन-कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कर सकते हैं, सरकार कितना पैसे दे रही है और इसके लिए कब से आवेदन कर सकते हैं.

सीड स्कीम के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता

इस योजना के लिए उम्मीदवारों को 12वीं में पास या वर्तमान में 12वीं पढ़ाई कर रहे हों.

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर्ता को नीट, जेईई मेन, क्लैट, एनडीए, टॉफेल, एसएटी, सीए-सीपीटी, आरआरबी, बैंकिंग, बीमा, राज्य पुलिस एवं सीपीएल कोर्सेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करने का इच्छुक होना चाहिए.

इसके अलावा छात्रों को उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त होने चाहिए, जिसकी वो कोचिंग लेना चाहता है.

वहीं, आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 8,00,000 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए.

सबसे जरूरी बात, आवेदनकर्ता को केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से इसी तरह के लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए.

SEED से क्या मिलेगा लाभ

इस सरकारी योजना के तहत आरआरबी व राज्य पुलिस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को 40,000 रूपये की कोचिंग दी जाएगी. आपको बता दें कि कोचिंग की न्यूनतम अवधि 6 माह होनी चाहिए.

इस स्कीम के तहत बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्लैट की तैयारी के लिए अधिकतम 50,000 रुपये फीस दी जाएगी. इसकी कोचिंग की न्यूनतम अवधि 6 महीने रखी गई है.

यही नहीं सरकार जेईई मेन (JEE-Main) और नीट प्रवेश (NEET) परीक्षाओं के लिए अधिकतम 1,20,000 रुपये तक की फीस प्रदान कर रही है. इसमें कोचिंग की न्यूनतम अवधि 9 महीने होनी चाहिए और अधिकतम 12.

टॉफेल और एसएटी अंतरराष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए सरकार अधिकतम 35,000 की फीस दे रही है. जिसकी कोचिंग की अवधि 3 महीने न्यूनतम तय की गई है.

वहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी के लिए अधिकतम 75,000 की फीस दी जायेगी और जिसकी कोचिंग की न्यूनतम अवधि 9 महीने है.

सीपीएल कोर्सेज की तैयारी के लिए सरकार अधिकतम 30,000 की फीस छात्रों को देगी. जिसकी कोचिंग न्यूनतम अवधि 6 महीने तय की गई है.

इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तैयारी के लिए अधिकतम 50,000 की फीस सरकार प्रदान करेगी. इसके लिए कोचिंग की न्यूनतम अवधि 3 महीने तय की गयी है.

नोट - इन सभी कोचिंग के लिए छात्रों को प्रति सप्ताह कम से कम 16 घंटे की फिजिकल कोचिंग करना जरूरी है.

इस स्कीम के लिए आवेदन 25 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.