Schools Closed: त्योहारों की सीजन में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा, जानें कहां-कहां के स्कूल बंद

फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, और इस दौरान स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा होने लगी है. सबसे पहले पश्चिम बंगाल में स्कूलों को बंद किया गया है.

Schools Closed: त्योहारों की सीजन में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा, जानें कहां-कहां के स्कूल बंद
नई दिल्ली:

Schools Closed: त्योहारों की सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में स्कूलों में भी छुट्टियां शुरू होने वाली है. कई स्कूलों में अभी से ही स्कूल बंद होने की घोषणा कर दी गई है. बच्चों के लिए स्कूल बंद होना यानी मस्ती शुरू होना है. ऐसे में स्कूलों में छुट्टियों को लेकर कौन से राज्यों ने घोषणा की है, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं. हालांकि इस जानकारी के बाद भी आप अपने स्कूलों से संपर्क जरूर करें.

इस दिन बंद रहेंगे स्कूल

कोलकाता में भारी बारिश के कारण बुधवार और गुरुवार को स्कूल बंद रहेंगे. राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है.रात भर हुई भारी बारिश के कारण शहर भर में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के बाद मंगलवार को शहर के स्कूल बंद कर दिए गए थे. स्थानीय अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा मुख्य चिंता का विषय है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित समय से दो दिन पहले ही पूजा के लिए छुट्टी घोषित कर दिया. सभी सरकारी शिक्षण संस्थान 24 और 25 सितंबर को बंद रहेंगे.

पटना के स्कूलों में इस दिन से छुट्टी

स्कूलों में दशहरा की पांच दिनों की छुट्टी रहेगी. 27 से 2 अक्तूबर तक दशहरा की छुट्टी रहेगी. हालांकि कई स्कूलो में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे. पटना में पढ़ने वाले छात्र अपने स्कूलों से संपर्क कर लें. 

दिल्ली के स्कूल बंद

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2025 तक स्कूलों के लिए शरदकालीन अवकाश निर्धारित किया है। यह अवकाश दुर्गा पूजा और दशहरा समारोह के साथ मेल खाने के लिए निर्धारित किया गया है.

13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी होगी, इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. यूपी में इस अवसर पर महिला शिक्षकों की छुट्टी रहेगी. 18 अक्टूबर को धनतेरस हैं. इस दिन से दिवाली की छुट्टी शुरू हो जाएंगी. 

20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी की छुट्टी रहेगी, इस छोटी दिवाली भी कहा जाता है. 

UP के स्कूलों में छुट्टियां

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में दशहरे का अवकाश 1 और 2 अक्टूबर को है. कई जगहों पर अष्टमी का अवकाश भी स्थानीय स्तर पर हो सकता है.

