CA January Exams 2026: जनवरी सीए परीक्षा का शेड्यूल जारी, 6 जनवरी से एग्जाम शुरू

CA Exams January 2026 Schedule: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जनवरी परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है.

नई दिल्ली:

CA Exams January 2026 Schedule: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जनवरी 2026 में होने वाली CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है.अधिसूचना के अनुसार, फाउंडेशन परीक्षा 18 से 25 जनवरी, 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि इंटरमीडिएट और फाइनल (ग्रुप 1 और ग्रुप 2) परीक्षाए 5 से 17 जनवरी, 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

CA Exams January 2026 एप्लीकेशन फॉर्म

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर, 2025 से शुरू होगी. बिना लेट फाइन के आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर, 2025 है, और 600 रुपये (या 10 अमेरिकी डॉलर) के लेट फाइन के साथ आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर, 2025 है. ध्यान दें कि मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल के कारण 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.

फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा (जनवरी 2026) के लिए सभी उम्मीदवारों को eservices.icai.org पर सेल्फ सर्विस पोर्टल (SSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. फॉर्म की उपलब्धता icai.org पर घोषित कार्यक्रम के अनुसार होगी. उम्मीदवारों को अपने यूज़रनेम (SRN@icai.org) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा.

ICAI CA January 2026 Exam Schedule

Foundation Exam
January- 18, 20, 22 & 24, 2026

Intermediate Exam

Group 1: January 6, 8 & 10, 2026
Group 2: January 12, 15 & 17, 2026

Final Exam
Group 1: January 5, 7 and 9, 2026
Group 2: January 11, 13 and 16, 2026
 

CA Exams, CA Exams Date, CA Exams 2025 Schedule, CA Exams 2025 Datesheet, CA Exams Datesheet
