यूपी के इन जिलों में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां, जानें किन राज्यों में खुल गए स्कूल

School Open Update: देशभर के तमाम राज्य शीतलहर की चपेट में हैं और इस ठंड में लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ाया जा रहा है, साथ ही कई राज्यों में स्कूल टाइमिंग को लेकर भी बदलाव किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में भी कई जिलो में स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया है. यानी अगले कुछ दिन स्कूल बंद रखे जाएंगे, वहीं कई राज्यों में छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं. आइए जानते हैं कि किन राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और कहां छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं.

यूपी के इन जिलों में बढ़ीं छुट्टियां

यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बदायूं और बरेली जिलों में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है. यहां स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. प्रयागराज में स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं. इसके बाद संडे है, यानी अब 19 जनवरी को ही स्कूलों को खोला जाएगा. प्री-बोर्ड की वजह से 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस चल रही हैं. फिलहाल बाकी जिलों को लेकर अपडेट नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ और जगह छोटी क्लासेस तक के स्कूलों को फिलहाल इस हफ्ते बंद रखा जाएगा.

दिल्ली-एनसीआर में खुले स्कूल

दिल्ली-एनसीआर में सरकार की तरफ से 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखा गया था, जिसके बाद अब 16 जनवरी से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. हालांकि कोहरे और शीतलहर को देखते हुए 5वीं तक की क्लासेस को हाइब्रिड मोड पर ही चलाया जा सकता है. फिलहाल इसे लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है. एनसीआर की बात करें तो हरियाणा में यूपी की तरह छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है. यहां भी 18 जनवरी तक स्कूल बंद हैं और 19 जनवरी से ही क्लासेस शुरू होंगीं.

क्या है बाकी राज्यों का अपडेट?

चंडीगढ़ में भी स्कूलों की छुट्टियों को दो दिन और आगे बढ़ाया गया है, यानी यहां भी 19 जनवरी से ही अब स्कूल खोले जाएंगे. पंजाब सरकार की तरफ से छुट्टियां बढ़ाने को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है, ऐसे में तमाम जिलों में स्कूल 16 जनवरी को खुल रहे हैं. एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, अब राज्य में स्कूल 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगे.

राजस्थान में भी स्कूल खुल चुके हैं और छुट्टियां बढ़ाने को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है. वहीं बिहार के कुछ जिलों में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां रविवार तक बढ़ाई गई हैं. बाकी राज्यों में भी ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं, वहीं नर्सरी और 5वीं तक के बच्चों को इस पूरे हफ्ते राहत दी जा रही है.

