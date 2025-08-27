विज्ञापन

School closed: जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब तक इन राज्यों के स्कूल बंद, जानें अपने शहर का हाल

School Closed: देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग घटनाओं के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है. जानें कहां-कहां स्कूल बंद हैं.

Read Time: 2 mins
Share
School closed: जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब तक इन राज्यों के स्कूल बंद, जानें अपने शहर का हाल
नई दिल्ली:

School closed: देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग घटनाओं के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है. अगर आप भी अपने बच्चे को सुबह उठकर तैयार कर स्कूल भेज रहे हैं तो एक बार चेक कर लें. कही बारिश की भारी तबाही की वजह से स्कूल बंद तो नहीं. कई इलाकों में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद हैं, तो कहीं गणेश चुतर्थी के दिन स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है. चलिए कहां-कहां पर स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है. 

जम्मू-कश्मीर में स्कूल बंद

जम्मू क्षेत्र में मंगलवार को नदियों के उफान पर होने पर जन-जीवन अस्थ-व्यस्थ हो गया. संचार सुविधा ठप हो गई है, परिस्थिति काफी खराब हो गई है, इस वजह से जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल को 27 अगस्त को स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है, वहीं  जम्मू कश्मीर विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को होने वाली 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं को भी पोस्टपोन कर दिया है.

पंजाब से इस जिले के स्कूल बंद

पंजाब में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, ऐसे में होशियारपुर जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 26 और 27 (मंगलवार और बुधवार) अगस्त को छुट्टी की घोषणा की है.

उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज 27 अगस्त, 2025 तक बंद रहने की संभावना है. स्कूल से संपर्क जरूर करें.

महाराष्ट्र स्कूल बंद

महाराष्ट्र में कल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में स्कूल बंद रहेंगे.

ये भी पढ़ें-डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में किया राजदूत नियुक्त, जानें इन्हें कितनी मिलती है सैलरी?


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
School Closed, School Closed Announced, School Closed Due To Heavy Rain, School Closed Due To Rain, School Closed Due To Rain Alert
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com