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क्रिकेटर संजू सैमसन 1000 युवाओं को बनाएंगे IAS-IPS, UPSC की तैयारी में क‍िसे म‍िलेगा फायदा?

क्रिकेटर संजू सैमसन ने 'लीड आईएएस अकादमी' के साथ मिलकर 1,000 होनहार छात्रों के लिए यूपीएससी स्कॉलरशिप की घोषणा की है. इसके तहत केरल के विझिनजम और अन्य क्षेत्रों के जरूरतमंद यूपीएससी अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग, मेंटरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सुविधा दी जाएगी.

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क्रिकेटर संजू सैमसन 1000 युवाओं को बनाएंगे IAS-IPS, UPSC की तैयारी में क‍िसे म‍िलेगा फायदा?
sanju samson foundation lead ias academy 1000 upsc scholarship

भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन मैदान पर अब देश के एक हजार युवाओं को आईएएस, आईपीएस  जैसा अफसर बनाएंगे. इसके ल‍िए उन्‍होंने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्‍यर्थियों की मदद की पहल शुरू की है. लीड इंडिया समिट में संजू सैमसन फाउंडेशन ने लीड आईएएस अकादमी के सहयोग से 1,000 छात्रों को यूपीएससी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है.  

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