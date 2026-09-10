sanju samson foundation lead ias academy 1000 upsc scholarship
भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन मैदान पर अब देश के एक हजार युवाओं को आईएएस, आईपीएस जैसा अफसर बनाएंगे. इसके लिए उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की मदद की पहल शुरू की है. लीड इंडिया समिट में संजू सैमसन फाउंडेशन ने लीड आईएएस अकादमी के सहयोग से 1,000 छात्रों को यूपीएससी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है.
खबर अपडेट की जा रही है.....
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Sanju Samson, IAS, UPSC, Sports