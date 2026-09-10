भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन मैदान पर अब देश के एक हजार युवाओं को आईएएस, आईपीएस जैसा अफसर बनाएंगे. इसके ल‍िए उन्‍होंने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्‍यर्थियों की मदद की पहल शुरू की है. लीड इंडिया समिट में संजू सैमसन फाउंडेशन ने लीड आईएएस अकादमी के सहयोग से 1,000 छात्रों को यूपीएससी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है.

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