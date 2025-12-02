सामंथा रुथ प्रभु के पति डायरेक्टर बनने से पहले करते थे ये नौकरी, एक्ट्रेस भी रहीं हैं टॉपर

Samantha Ruth Prabhu Wedding: साउथ सेंसेशन सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. सामंथा ने डायरेक्टर राज निदिमोरु से शादी की है, जिसके बाद उनके फैंस काफी खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि दोनों पिछले काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद अब शादी करने का फैसला लिया. फिलहाल सामंथा और निदिमोरु की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं. ऐसे में आज हम आपको सामंथा की पढ़ाई और उनके पति राज निदिमोरु की नौकरी के बारे में बता रहे हैं. डायरेक्टर बनने से पहले निदिमोरु एक नौकरी करते थे, वहीं सामंथा अपनी क्लास की टॉपर रही हैं.

क्या करते थे राज निदिमोरु?

राज निदिमोरु आज एक जाने माने फिल्ममेकर हैं. इसके अलावा वो राइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं. फर्जी और फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज से उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया. इसके अलावा कई हिट फिल्में भी बनाई हैं. हालांकि डायरेक्टर बनने से पहले वो एक इंजीनियर थे. उन्होंने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद नौकरी के लिए अमेरिका चले गए. अमेरिका में कृष्णा डीके से मुलाकात के बाद दोनों ने फिल्मों और वेब सीरीज में करियर बनाने का फैसला लिया. आज दोनों की जोड़ी राज एंड डीके के नाम से इंडस्ट्री में मशहूर है.

सामंथा की तरह राज की भी ये दूसरी शादी है. उन्होंने श्‍यामली डे के साथ शादी की थी, लेकिन 2022 में तलाक हो गया. उनके तलाक की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

सामंथा भी रही हैं टॉपर

सामंथा रुथ प्रभु आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने स्टेला मैरिस कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली थी. इतना ही नहीं वो 10वीं में अपने स्कूल की टॉपर रहीं, उनके मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए थे. ग्रेजुएशन के कुछ वक्त बाद उन्होंने मॉडलिंग और फिल्मों में हाथ आजमाया और साउथ की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शामिल हुईं. आज बॉलीवुड से लेकर साउथ की तमाम फिल्मों में उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस देखा जा सकता है और वो इसके लिए करोड़ों रुपये की फीस लेती हैं.