Year Ender 2025: सामंथा, हिना, सारा खान से लेकर, टीवी की आनंदी तक..., 2025 में शादी के बंधन में बंधे ये सेलिब्रिटिज, यहां देखें इनका वेडिंग लुक

साल 2025 खत्म होने वाला है और इसके साथ ही इस साल का शादियों का मौसम भी खत्म होने वाला है. यह साल कई सेलिब्रिटी कपल्स के लिए खूबसूरत यादों से भरा रहा है, क्योंकि इसी साल उन्होंने अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत की. बता दें, इस साल भारत के कई सेलिब्रिटीज ने शादी की हैं. जिसमें सामंथा रुथ प्रभु, हिना खान से लेकर यूट्यूबर- एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली समेत कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, इन सभी के वेडिंग लुक के बारे में.



साउथ की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का वेडिंग लुक



साउथ की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और फिल्म प्रोड्यूसर राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर में शादी की. बता दें, उन्होंने लाल रंग की बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी. दोनों कपल ने 'भूत शुद्धि विवाह' रीति-रिवाज से शादी की है.





टीवी एक्ट्रेस सारा खान का वेडिंग लुक



टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने 5 दिसंबर, 2025 को एक बड़ी वेडिंग सेरेमनी के बाद 6 अक्टूबर, 2025 को एक्टर- प्रोड्यूसर कृष पाठक से शादी है. दोनों कपल ने निकाह और हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे है. हिंदू शादी में उन्होंने बेहद ही खूबसूरत लाल जोड़ा पहना है.





टीवी की बालिका वधू का वेडिंग लुक



टीवी की बालिका वधू यानी अविका गौर ने 30 सितंबर, 2025 को रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के दौरान अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की थी. बता दें, अपनी शादी में उन्होंने लुक ट्रेडिशनल और रॉयल रखा. उनके लहंगे का रंग सुर्ख लाल था. इसी के साथ उन्होंने सुनहरे कुंदन की भारी ज्वेलरी, मांग टीका, नथ और चूड़ियां पहनी थी. जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी.





यूट्यूबर- एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली का वेडिंग लुक



यूट्यूबर- एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने 25 फरवरी, 2025 को अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड, वकील वृषांक खनाल के साथ शादी की थी. बता दें, उन्होंने अपनी शादी में लाल रंग की बजाय गोल्डन रंग का लहंगा पहना था. जिसमें उनका लुक निखर कर सामने आ रहा था.



टीवी की एक्ट्रेस हिना खान का वेडिंग लुक



टीवी की एक्ट्रेस हिना खान ने कैंसर से जूझते हुए 4 जून 2025 को एक प्राइवेट सेरेमनी में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी की थी. बता दें, उनका लुक काफी सिंपल और खूबसूरत था. उन्होंने मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ओपल ग्रीन हैंडलूम साड़ी पहनी थी. जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी.





टीवी की पहली गोपी बहू जिया मानेक



टीवी की पहली गोपी बहू जिया मानेक ने अपने ब्यॉयफ्रेंड वरुण जैन से 21 अगस्त को शादी की थी. बता दें, दोनों ने भूत शुद्धि विवाह का विकल्प चुना था. यह विवाह ईशा फाउंडेशन द्वारा करवाया जाता है. उन्होंने अपनी शादी में गोल्डन सिल्क साड़ी पहनी थी. जिसमें वह काफी सुंदर लग रही थी.