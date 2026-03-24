RBSE Class 5th And 10th Results Today Live Updates: आज राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को इसकी जानकारी दी थी. शिक्षा मंत्री ने बताया था कि 24 मार्च को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके साथ ही क्लास 5 और क्लास 8 के बोर्ड रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे. नतीजे जारी होते ही स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

कितने बजे जारी होगा रिजल्ट

ये रिजल्ट पहले 23 मार्च को घोषित होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई है और आज इसे जारी किया जाना है. उम्मीद है कि नतीजे आज दोपहर 1 बजे घोषित कर दिए जाएंगे. रिजल्ट जारी होती ही छात्र नीचे बताए गए स्टेप की मदद से अपने नतीजे चेक कर सकेंगे.

राजस्थान बोर्ड RBSE शाला दर्पण 5वीं, 8वीं रिजल्ट जारी किया जाएगा, ऑफिशियल RBSE वेबसाइट – rajshaladarpan.rajasthan.gov.in रिजल्ट का लिंक एक्टिव किया जाएगा. क्लास 5वीं और 8वीं देखने के लिए लॉगिन डिटेल्स जैसे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरी डिटेल्स डालें रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, इसे डाउनलोड करके भविष्य में के लिए सेव कर लें.

Rajasthan Board 5th 8th Class Result 2026 LIVE: