PSEB Date Sheet 2026: पंजाब बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जल्द होगी जारी, ऐसे डाउनलोड करें पूरे टाइम टेबल का PDF

PSEB Date Sheet 2026: पंजाब बोर्ड की तरफ से जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी की जाएगी, माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक टाइम टेबल जारी किया जा सकता है.

Punjab Board Exam: जल्द जारी हो सकती है डेटशीट

PSEB Date Sheet 2026: पंजाब के तमाम छात्रों का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की तरफ से जल्द ही पंजाब बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी की जाएगी. पंजाब बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जारी किया जाएगा. बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में डेटशीट जारी की जाएगी. आइए जानते हैं कि छात्र कैसे अपनी डेटशीट देख सकते हैं और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है. 

ऐसे डाउनलोड करें पीडीएफ

  • पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं
  • इसके बाद आपको यहां डेटशीट 2026-27 का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करें.
  • क्लिक करने के बाद नई विंडो में एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जिसमें पूरी डेटशीट होगी.
  • यहीं से आप पंजाब बोर्ड परीक्षाओं की पूरी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं. 

कब तक जारी होने की उम्मीद?

पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी दिसंबर आखिर या फिर जनवरी के पहले हफ्ते तक पंजाब बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी हो सकती है. पिछले साल पंजाब बोर्ड की तरफ से जनवरी में डेटशीट जारी की गई थी. हालांकि इस बार इसे थोड़ा जल्दी जारी किया जा सकता है. डेटशीट के अलावा इसमें छात्रों के लिए जरूरी दिशानिर्देश भी शामिल होंगे. 

सभी स्कूलों को जारी हुए निर्देश

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसे लेकर बोर्ड की तरफ से सभी स्कूलों को भी निर्देश जारी किए गए हैं. बोर्ड ने सभी स्कूलों से आंसर सीट कलेक्शन सेंटर्स से लेकर अलॉट किए गए बैंकों की जानकारी मांगी है.  साथ ही बताया गया है कि जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, उनके प्रिंसिपल को ही 'सेंटर कंट्रोलर' की जिम्मेदारी दी जाएगी. परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद की तमाम तरह की जिम्मेदारियां इनके पास होंगीं.

