PPC 2026: कब होगी पीएम मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा'? सीबीएसई ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए यहां

PPC 2026 : क्या बोर्ड परीक्षाओं का नाम सुनते ही आपके बच्चे के माथे पर पसीना आ जाता है? या फिर आप खुद एक स्टूडेंट हैं और किताबों के बोझ तले दबे महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश भर के स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और टीचर्स के साथ चर्चा करने आ रहे हैं 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2026) के 9वें सीजन के साथ.

अब सीबीएसई (CBSE) और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो संकेत मिले हैं, उनके मुताबिक परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित किया जा सकता है. हालांकि, पहले इसके जनवरी में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब छात्र फरवरी की शुरुआत में पीएम मोदी से बच्चे परीक्षा का मंत्र ले सकेंगे. यह जानकारी सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व मे ट्विटर) अकाउंट पर दी है.

परीक्षा पे चर्चा क ऐसी चौपाल है जहां देश का प्रधानमंत्री खुद एक दोस्त और गाइड बनकर बच्चों से बात करते है. जिसमें इन बातों पर फोकस किया जाता है-

The Hon'ble Prime Minister of India will interact with students for another exciting 9th edition of Pariksha Pe Charcha , tentatively in the first week of February 2026, at New Delhi.



👥 For: Students (Class VI onwards), Teachers & Parents



📡 Live On:

बिना स्ट्रेस के एग्जाम कैसे दें?

पढ़ाई के साथ-साथ अपनी हॉबीज को कैसे जिंदा रखें?

टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका क्या है?

रिजल्ट की चिंता किए बिना अपना बेस्ट कैसे दें?

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 'परीक्षा पे चर्चा' ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस बार 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने MyGov पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. इसमें क्लास 6 से 12 तक के छात्र, उनके माता-पिता और टीचर्स शामिल हैं. आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन PCC के लिए 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 के बीच चला है.

कैसे देख पाएंगे आप?

अगर आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है. आप घर बैठे इसे लाइव देख सकते हैं:

दूरदर्शन (DD News) पर लाइव प्रसारण.

MyGov.in की वेबसाइट पर.

PMO और शिक्षा मंत्रालय के YouTube चैनल पर.

स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों के लिए बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाने का इंतजाम करें.

पार्टिसिपेंट्स को क्या मिलेगा?

जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और जो इसमें हिस्सा लेंगे, उन्हें MyGov की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसके अलावा, कुछ खुशनसीब बच्चों को पीएम मोदी से सीधे सवाल पूछने और उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका भी मिलेगा.