विज्ञापन

PPC 2026: कब होगी पीएम मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा'? सीबीएसई ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए यहां

Pariksha Pe Charcha 2026 : परीक्षा पे चर्चा 2026 की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट. जानें कब पीएम मोदी छात्रों को देंगे सफलता के मंत्र. पूरी जानकारी पढ़ें यहां.

Read Time: 3 mins
Share
PPC 2026: कब होगी पीएम मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा'? सीबीएसई ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए यहां
परीक्षा पे चर्चा क ऐसी चौपाल है जहां देश का प्रधानमंत्री खुद एक दोस्त और गाइड बनकर बच्चों से बात करते है.

PPC 2026 : क्या बोर्ड परीक्षाओं का नाम सुनते ही आपके बच्चे के माथे पर पसीना आ जाता है? या फिर आप खुद एक स्टूडेंट हैं और किताबों के बोझ तले दबे महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश भर के स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और टीचर्स के साथ चर्चा करने आ रहे हैं 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2026) के 9वें सीजन के साथ.

यह भी पढ़ें- यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा IIT है सबसे ऊपर? देख लीजिए पूरी लिस्ट

कब और कहां होगा ये कार्यक्रम?

अब सीबीएसई (CBSE) और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो संकेत मिले हैं, उनके मुताबिक परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में दिल्ली में आयोजित किया जा सकता है. हालांकि, पहले इसके जनवरी में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब छात्र फरवरी की शुरुआत में पीएम मोदी से बच्चे परीक्षा का मंत्र ले सकेंगे. यह जानकारी सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व मे ट्विटर) अकाउंट पर दी है. 

क्यों खास है परीक्षा पर चर्चा

परीक्षा पे चर्चा क ऐसी चौपाल है जहां देश का प्रधानमंत्री खुद एक दोस्त और गाइड बनकर बच्चों से बात करते है. जिसमें इन बातों पर फोकस किया जाता है-

  • बिना स्ट्रेस के एग्जाम कैसे दें?
  • पढ़ाई के साथ-साथ अपनी हॉबीज को कैसे जिंदा रखें?
  • टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका क्या है?
  • रिजल्ट की चिंता किए बिना अपना बेस्ट कैसे दें?
4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 'परीक्षा पे चर्चा' ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस बार 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने MyGov पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. इसमें क्लास 6 से 12 तक के छात्र, उनके माता-पिता और टीचर्स शामिल हैं. आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन PCC के लिए 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 के बीच चला है.  

कैसे देख पाएंगे आप?

  • अगर आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है. आप घर बैठे इसे लाइव देख सकते हैं:
  • दूरदर्शन (DD News) पर लाइव प्रसारण.
  • MyGov.in की वेबसाइट पर.
  • PMO और शिक्षा मंत्रालय के YouTube चैनल पर.
  • स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों के लिए बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाने का इंतजाम करें.

पार्टिसिपेंट्स को क्या मिलेगा?

जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और जो इसमें हिस्सा लेंगे, उन्हें MyGov की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसके अलावा, कुछ खुशनसीब बच्चों को पीएम मोदी से सीधे सवाल पूछने और उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका भी मिलेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pariksha Pe Charcha 2026, Pariksha Pe Charcha 2026 Date, Pariksha Pe Charcha 2026 Eligibility, Pariksha Pe Charcha 2026 Live
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com