परीक्षा है या भंडारा? होमगार्ड की परीक्षा के लिए सड़क पर बिठाए गए हजारों युवा, वीडियो वायरल

अब तक आपने कई परीक्षाएं आयोजित होती देखी होंगी, जितनी बड़ी परीक्षा होती है, उसके लिए उतना ही बड़ा एग्जाम सेंटर बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सड़क पर परीक्षा होते हुए देखा है? ओडिशा में ऐसा ही एक नजारा देखने के लिए मिला है, जहां होमगार्ड की परीक्षा के लिए हजारों छात्र पहुंचे और उन्हें परीक्षा देने के लिए एयरस्ट्रिप पर बिठा दिया गया, नीचे न ही कोई चटाई थी और सामने लिखने के लिए किसी भी तरह का कोई टेबल भी नहीं था. उम्मीदवारों को सड़क को ही टेबल बनाकर परीक्षा देनी पड़ी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

महज इतने पदों के लिए हुई परीक्षा

दरअसल ओडिशा के संबलपुर जिले में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का ये नजारा है. यहां 16 दिसंबर को होमगार्ड के 187 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 8 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंच गए. इन सभी उम्मीदवारों को जमादारपाली हवाई पट्टी पर बिठाया गया और यहीं उनकी परीक्षा ली गई. इस परीक्षा का ड्रोन शॉट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. इस परीक्षा के लिए योग्यता पांचवीं पास थी, लेकिन कई 12वीं और ग्रेजुएशन पास युवा भी इसमें शामिल हुए. बताया गया कि अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए उन्हें सड़क पर ही बिठाने का फैसला लिया गया.

विपक्ष ने उठाए सवाल

सड़क पर बैठकर परीक्षा दे रहे हजारों युवाओं का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष इसे हथियार बनाकर सरकार पर हमला बोल रहा है. विपक्ष ने इसे बेरोजगारी से जोड़कर पेश किया और कहा कि देश में इतनी बेरोजगारी है कि युवा होमगार्ड बनने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचकर ऐसे परीक्षा दे रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर बाकी लोगों ने भी इसी तरह के सवाल उठाए.

सोशल मीडिया पर इस परीक्षा के वीडियो को लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये परीक्षा कम और भंडारा ज्यादा लग रहा है. वहीं कुछ लोग व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं.