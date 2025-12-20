विज्ञापन

परीक्षा पे चर्चा में एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जानें कौन से छात्र और पेरेंट्स नहीं कर सकते आवेदन

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों और टीचर्स को पीएम मोदी के साथ सीधे बातचीत का मौका मिलता है. इस साल इस इवेंट के लिए एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम

Pariksha Pe Charcha 2026: बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के बीच होंगे और उनसे चर्चा करेंगे. परीक्षा पे चर्चा के इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन पिछले कई दिनों से शुरू हैं और अब तक एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. रजिस्ट्रेशन करने वालों में छात्रों के अलावा स्कूलों के टीचर और छात्रों के पेरेंट्स शामिल हैं. इन्हीं लोगों में से कुछ को पीएम मोदी से मिलने और उनसे सवाल पूछने का मौका मिलेगा, यही वजह है कि इस इवेंट के लिए काफी ज्यादा क्रेज दिख रहा है. हालांकि कुछ छात्र और पेरेंट्स ऐसे भी हैं, जो परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. आज हम आपको इस इवेंट का यही नियम बताने जा रहे हैं. 

क्या है परीक्षा पे चर्चा?

परीक्षा के तनाव को कम करने और छात्रों के मन में मौजूद तमाम तरह के सवालों का जवाब पाने के लिए हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित होता है. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी स्कूली बच्चों, उनके पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बात करते हैं. इस संवाद में पीएम मोदी सवालों का जवाब तो देते ही हैं और अपने सुझाव भी छात्रों को देते हैं.  2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें 22 हजार लोगों ने हिस्सा लिया था. 

कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए MyGov पोर्टल पर जाना होगा. इसके लिए innovateindia1.mygov.in लिंक पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ लॉगइन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ सवालों का जवाब देना होता है. इसमें  MCQ बेस्ड क्विज होता है, इसे पूरा करने पर MyGov की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाता है. वहीं कुछ छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स को पीएम मोदी से चर्चा के लिए चुना जाता है. 

कौन नहीं कर सकता है आवेदन?

परीक्षा पे चर्चा 2026 में कक्षा 1 से लेकर पांचवीं तक के छात्र और उनके पेरेंट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, उनके पेरेंट्स और टीचर्स आवेदन कर सकते हैं. इसीलिए अगर आपका बच्चा छोटी क्लास में पढ़ रहा है तो परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन न करें. 

ये है आखिरी तारीख

परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2026 है. My Gov की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक अब तक कुल 1,27,38,536 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. जिसमें 1,18,22,663 छात्र हैं, वहीं 8,04,094 टीचर्स और 1,11,779 पेरेंट्स ने आवेदन किया है. जनवरी के ही आखिरी हफ्ते तक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसीलिए अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें. 
 

