NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर NTA ने जारी की जरूरी एडवाइजरी, फॉलो न करने पर हो जाएगी दिक्कत

NEET UG 2026 परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया जल्द ही  शुरू होने वाली हैं. उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन फरवरी 2026 के पहले हफ़्ते में शुरू होगा. इसलिए समय रहते आधार कार्ड को अपडेट करवा लें.  

इस साल नीट यूजी की परीक्षा 3 मई 2026 को होगी.

NEET UG 2026 Document Advisory: इस साल जो उम्मीदवार NEET UG 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं. उनके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एडवाइजरी जारी की है. जारी की गई एडवाइजरी में उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो आवेदन से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें. इसी तरह से कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी अपडेट करने को कहा है. अपनी एडवाइजरी में NTA ने कहा है कि इस साल जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट हो. आधार में उम्मीदवार की हर जानकारी सही होनी चाहिए. नाम से लेकर पते तक हर चीज सही होनी चाहिए. अगर आधार कार्ड में कोई चीज अपडेट करनी है तो समय रहते कर लें.

NTA ने एडवाइजरी में कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया है और कहा है कि ये भी अपडेटेड होना चाहिए. कैटेगरी सर्टिफिकेट होने पर ही इससे जुड़ी श्रेणी में आवेदन करें. आप ये पूरी एडवाइजरी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर देख सकते हैं. 

कब है NEET UG 2026 परीक्षा

आपको बता दें कि मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए वाले उम्मीदवारों को नीट यूजी परीक्षा देनी होती है. जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा को अच्छी रैंक से पास करते हुए उन्हें आसानी से देश के बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है. इस साल नीट यूजी की परीक्षा 3 मई 2026 को होगी. ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी.

कब से शुरू हो रही है आवेदन प्रक्रिया

NEET UG 2026 परीक्षा की आवेद प्रक्रिया जल्द ही  शुरू होने वाली हैं. उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन फरवरी 2026 के पहले हफ़्ते में शुरू होगा.  NEET UG 2026 के एग्जाम का सिलेबस क्या है, आप ये एनएमसी की वेबसाइट पर जाकर नीट यूजी 2026 का सिलेबस  लिकं पर जाकर चेक कर सकते हैं.

