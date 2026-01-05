विज्ञापन

जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू की एडमिशन प्रक्रिया, जान लें नर्सरी से क्लास 11 के लिए कब करना है अप्लाई

पेरेंट्स JMI की ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.jmi.ac.in पर जाकर दाखिले का फॉर्म भरना होगा. एडमिशन की एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है. नर्सरी, प्रिपरेटरी और क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 जनवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू की एडमिशन प्रक्रिया, जान लें नर्सरी से क्लास 11 के लिए कब करना है अप्लाई
पेरेंट्स अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखें.

जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने अपने स्कूलों के लिए 2026-27 एकेडमिक ईयर का एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है. जो माता-पिता और गार्जियन JMI के स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने की इच्छा रखते हैं, वो इस एडमिशन शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लें और बताई गई तारीख से पहले आवेदन कर दें. यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल एडमिशन प्रॉस्पेक्टस वेबसाइट पर अपलोड किया है. जिसमें अलग-अलग क्लास के लिए अप्लाई करने की तारीखें बताई गई हैं. आइए जानते हैं कि कब से शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया.

नर्सरी से क्लास 1

नर्सरी, प्रिपरेटरी और क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 जनवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी. जो कि 27 जनवरी, 2026 तक चलेगी. पेरेंट्स JMI के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.jmi.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन क्लास के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है. इन लेवल के लिए एडमिशन मुशीर फात्मा नर्सरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ-फाइनेंस्ड) में होंगे.

मिडिल और सेकेंडरी एडमिशन

क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 5 फरवरी, 2026 से शुरू होगी. जो कि 5 मार्च, 2026 तक चलेगी. एडमिशन जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ-फाइनेंस्ड), और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ-फाइनेंस्ड) में होंगे. इन एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रखी गई है.

क्लास 11

क्लास 11  के लिए साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन प्रोसेस  20 फरवरी, 2026 से 20 मार्च, 2026 तक चलेगा. एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है. जामिया से जुड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ये एडमिशन होंगे.

बालक माता सेंटर के लिए एडमिशन फॉर्म 5 मार्च से मिलना शुरू हो जाएंगे. एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल, 2026 है. बालक माता के लिए एप्लीकेशन फीस 50 रुपये है. एप्लीकेशन मटिया महल, कसाबपुरा और बेरीवाला बाग में बताए गए सेंटर पर खुद जाकर जमा करने होंगे. 

ये भी पढ़ें-  विदेशों से ये बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही हैं भारत, कम पैसे में होगी वर्ल्ड क्लास पढ़ाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jamia Millia Islamia, Jamia Millia Islamia Admission Process, Jamia Millia Islamia Class 11, Millia Islamia Nursery Admission
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com