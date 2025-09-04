NIRF Ranking 2025: इस बार भी IIT मद्रास ने मारी बाजी, देखें बेस्ट Engineering कॉलेजों की लिस्ट

NIRF Ranking 2025 Top Engineering College: नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैकिंग लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है. भारत के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट में एक बार फिर IIT शामिल हो चुका है. इसके साथ ही टॉप 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम भी जारी कर दिए गए हैं.

पिछले साल की रैकिंग लिस्ट

पिछले साल यानी 2024 में इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट में IIT मद्रास टॉप पर रहा था. दूसरे नंबर पर Indian Institute of Technology Delhi, तीसरे नंबर पर Indian Institute of Technology Bombay, चौथे नंबर पर Indian Institute of Technology Kanpur और पांचवे नंबर पर Indian Institute of Technology Kharagpur रहा था.

NIRF Ranking 2025 Top Engineering College:

IIT मद्रास

IISC बैंगलोर

IIT बॉम्बे

IIT दिल्ली

IIT कानपुर

IIT खड़गपुर

IIT रुड़की

NIRF Ranking 2025: टॉप मैनेजमेंट कॉलेज

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काझिकोड आईआईटी दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर मैनेजमेंट डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर

