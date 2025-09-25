UP Medical Colleges 2025: NIRF रैंकिंग में टॉप पर हैं ये बेस्ट ऑप्शन्स, देखें पूरी लिस्ट

UP Top Medical College NIRF Ranking 2025: क्या आप भी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं. डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं. इन दिनों देश में NEET UG काउंसलिंग 2025 जारी है. हजारों छात्र सही और बेस्ट कॉलेज चुनने में जुटे हैं. ऐसे में NIRF रैकिंग 2025 उनके लिए काफी अहम हो सकती है. ये रैंकिंग छात्रों को यह समझने में मदद करती है कि कौन सा कॉलेज रिसर्च, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और करियर ग्रोथ के लिहाज से बेस्ट है. अगर आप यूपी में मेडिकल कॉलेज चुन रहे हैं तो जानिए NIRF रैंकिंग के अनुसार टॉप बेस्ट ऑप्शन्स कौन-कौन से हैं...

NIRF रैंकिंग क्या होती है?

NIRF (National Institutional Ranking Framework) भारत सरकार की पहल है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की क्वॉलिटी को आंकने और रैंकिंग देने के लिए बनाई गई है. इसमें कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज का वैल्यूशन रिसर्च और पब्लिकेशन, फैकल्टी क्वॉलिटी और रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी, छात्र और जॉब की अवसर को देखा जाता है. इसका मुख्य मकसद छात्रों को सही जानकारी देना है, ताकि वे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज आसानी से चुन सकें.

यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेज 2025

1. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (SGPGIMS), लखनऊ

SGPGIMS लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे प्रीमियम मेडिकल इंस्टिट्यूट है. यह संस्थान खासतौर पर स्पेशलाइज्ड पोस्टग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए जाना जाता है. यहां हाई क्वॉलिटी वाली फैकल्टी और हाईटेक लैब्स उपलब्ध हैं. इस कॉलेज में सुपरस्पेशलिटी और पोस्टग्रेजुएट कोर्स, रिसर्च-ओरिएंटेड ट्रेनिंग, एक्सपर्ट फैकल्टी और हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं. छात्रों के लिए यह कॉलेज इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अवसर भी देता है, जो मेडिकल करियर के लिए बेहद अहम हैं. इस कॉलेज का NIRF स्कोर 70.09 और ऑल इंडिया रैंक 5 है.

2. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (BHU), वाराणसी

BHU मेडिकल कॉलेज भारत के सबसे पुराने और टॉप मेडिकल कॉलेजों में से एक है. यह संस्थान ओवरऑल एजुकेशन, क्लिनिकल ट्रेनिंग और रिसर्च के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के लिए जाना जाता है. यहां हाई क्वॉलिटी वाली फैकल्टी और आधुनिक क्लिनिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हैं. इस कॉलेज में MBBS, MD-MS और सुपरस्पेशलिटी कोर्स, रिसर्च और इंटरनेशनल एक्सपोजर, आधुनिक क्लिनिकल फैसिलिटीज और स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं. छात्रों के लिए BHU में एजुकेशन के साथ-साथ ओवरऑल पर भी जोर दिया जाता है, जिससे वे मेडिकल फील्ड में अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. इस कॉलेज का NIRF स्कोर 70.05 और ऑल इंडिया रैंक 6 है.

3. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ

KGMU लखनऊ उत्तर प्रदेश का प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज है. यह कॉलेज अपने हाई लेवल MBBS और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाना जाता है. यहां अनुभवी फैकल्टी और आधुनिक मेडिकल लैब्स मौजूद हैं. इस कॉलेज में क्लिनिकल और मेडिकल रिसर्च में एक्सपर्ट ट्रेनिंग, सरकारी हॉस्पिटल से क्लिनिकल एक्सपीरियंस और स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं. KGMU में एडमिशन पाने वाले छात्र सरकारी हॉस्पिटल का एक्सपीरिएंस लेकर अपने करियर की मजबूत शुरुआत करते हैं. इस कॉलेज का NIRF स्कोर 68.77 और ऑल इंडिया रैंक 8 है.

4. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), अलीगढ़

AMU का मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में शामिल है. यह संस्थान मेडिकल शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक सेवा और क्लिनिकल ट्रेनिंग पर भी जोर देता है. यहां MBBS और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम, रिसर्च और क्लिनिकल ट्रेनिंग के अवसर, फैकल्टी गाइडेंस और छात्र विकास प्रोग्राम उपलब्ध हैं. इस कॉलेज का NIRF स्कोर 58.82 और ऑल इंडिया रैंक 29 है.

