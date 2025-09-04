विज्ञापन
21 minutes ago
नई दिल्ली:

NIRF Ranking 2025 List: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हर साल प्रत्येक कैटेगरी और ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी की जाती है. एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग 2025 लिस्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स जान पाएंगे कि इस साल कौन सी शिक्षण संस्थान टॉप पर है. ये बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर जारी की जाएगी. लिस्ट जारी होने के बाद आप इस लाइव ब्लॉग में देख पाएंगे, हर अपडेट के लिए बने रहे ndtv.education के साथ.


 

Key Events
Latest
Oldest
Sep 04, 2025 07:24 (IST)
Link Copied
Share

पिछले साल कौन रहा टॉप में?

पिछले साल ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया था. दूसरे नंबर पर आईआईएससी बैंगलुरु था, जबकि तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे था. मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM, अहमदाबाद और मेडिकल कैटेगरी में एम्स, दिल्ली टॉप पर था.

Sep 04, 2025 07:12 (IST)
Link Copied
Share

हर साल जारी होती हैं NIRF लिस्ट

हर साल शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट जारी की जाती है, इसकी शुरुआत साल 2016 से की जा रही है. जिसमें 3500 संस्थानों ने हिस्सा लिया था. 

Sep 04, 2025 07:12 (IST)
Link Copied
Share

हर साल जारी होती हैं NIRF लिस्ट

हर साल शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट जारी की जाती है, इसकी शुरुआत साल 2016 से की जा रही है. जिसमें 3500 संस्थानों ने हिस्सा लिया था. 

Sep 04, 2025 07:04 (IST)
Link Copied
Share

यहां जारी होगी NIRF Ranking 2025 लिस्ट

NIRF Ranking 2025  लिस्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

Sep 04, 2025 07:03 (IST)
Link Copied
Share

इन आधार पर होती है कॉलेजों की रैंकिंग तय

- टीचिंग, लर्निंग और संसाधन (मार्क्स 100, वेटेज 0.30)

- रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)

-ग्रेजुएशन आउटकम (मार्क्स 100, वेटेज 0.20)

- धारणा (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
NIRF Ranking, NIRF Ranking 2025, NIRF 2025, NIRF Ranking 2025 IIT
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com