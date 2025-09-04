NIRF Ranking 2025 List: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हर साल प्रत्येक कैटेगरी और ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी की जाती है. एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग 2025 लिस्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स जान पाएंगे कि इस साल कौन सी शिक्षण संस्थान टॉप पर है. ये बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर जारी की जाएगी. लिस्ट जारी होने के बाद आप इस लाइव ब्लॉग में देख पाएंगे, हर अपडेट के लिए बने रहे ndtv.education के साथ.
-
Sep 04, 2025 07:12 (IST)
-
Sep 04, 2025 07:12 (IST)
पिछले साल कौन रहा टॉप में?
पिछले साल ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया था. दूसरे नंबर पर आईआईएससी बैंगलुरु था, जबकि तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे था. मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM, अहमदाबाद और मेडिकल कैटेगरी में एम्स, दिल्ली टॉप पर था.
हर साल जारी होती हैं NIRF लिस्ट
हर साल शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट जारी की जाती है, इसकी शुरुआत साल 2016 से की जा रही है. जिसमें 3500 संस्थानों ने हिस्सा लिया था.
हर साल जारी होती हैं NIRF लिस्ट
हर साल शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट जारी की जाती है, इसकी शुरुआत साल 2016 से की जा रही है. जिसमें 3500 संस्थानों ने हिस्सा लिया था.
यहां जारी होगी NIRF Ranking 2025 लिस्ट
NIRF Ranking 2025 लिस्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें
इन आधार पर होती है कॉलेजों की रैंकिंग तय
- टीचिंग, लर्निंग और संसाधन (मार्क्स 100, वेटेज 0.30)
- रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)
-ग्रेजुएशन आउटकम (मार्क्स 100, वेटेज 0.20)
- धारणा (मार्क्स 100, वेटेज 0.10)