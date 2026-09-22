20,000 महीना स्टाइपेंड, 125 हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम का मौका, NHAI में निकली 1,080+ इंटर्नशिप

National Highway Authority Internship 2026 : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विंटर इंटर्नशिप 2026-27 और ड्यूरेशन-बेस्ड इंटर्नशिप 2027 के लिए आवेदन मांगें हैं. इस इंटर्नशिप के जरिए स्टूडेंट्स को देश की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम करने और एक्सपीरिएंस्ड एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलेगा. साथ ही आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. तो चलिए जानते हैं इस इंटर्नशिप योजना से कौन जुड़ सकता है, कौन आवेदन कर सकता है और स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

NHAI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह अवसर लास्ट ईयर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए है.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इच्छुक उम्मीदलवार 20 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

इस इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 1,080 से अधिक स्टूडेंट्स को इंटर्नशि करने का मौका मिलेगा. सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को देशभर में संचालित 125 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा.

मिलेगा 20,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड

इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को 20,000 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा.

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