विज्ञापन

वर्ल्ड बुक फेयर: कैसे मिलेगी एंट्री और पास, जानें छात्रों के लिए क्या कुछ होगा खास

World Book Fair 2026: विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला यानी वर्ल्ड बुक फेयर 'भारत मंडपम' में आज से शुरू हो रहा है. विश्व पुस्तक मेला 2026 का इस बार का थीम “भारतीय सैन्य इतिहास: शौर्य एवं प्रज्ञा 75” है. ये मेला 9 दिनों तक चलेगा. इस दौर 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों के 3000 से ज्यादा स्टॉल यहां देखने को मिलेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
वर्ल्ड बुक फेयर: कैसे मिलेगी एंट्री और पास, जानें छात्रों के लिए क्या कुछ होगा खास
विश्व पुस्तक मेला: भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरुआत.

World Book Fair Image: विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला यानी वर्ल्ड बुक फेयर आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है. जो कि 18 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा. यह इस पुस्तक मेले का 53वां संस्करण है. मेले का उदघाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे. इस मौके पर कतर और स्पेन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित रहेंगे.  पुस्तक मेले का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) कर रही है. जबकि भारत व्यापार सवंर्द्धन सगंठन इसका सह-आयोजक है.

कैसे मिलेगी एंट्री और पास

इस बार के वर्ल्ड बुक फेयर की सबसे खास बात ये है कि सभी का प्रवेश निशुल्क रखा गया है. यानी किसी तरह की टिकट नहीं लेनी होगी. बिना टिकट और पास के ही एंट्री मिल जाएगी. वहीं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का इस बार का थीम “भारतीय सैन्य इतिहास: शौर्य एवं प्रज्ञा 75” है. स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साहस, बलिदान और राष्ट्र-निर्माण में उनकी भूमिका को सम्मानित करते हुए 1,000 वर्ग मीटर का यह खास मंडप तैयार किया गया है.

इस बार क्या है खास

  1. 9 दिनों तक चलने वाले पुस्तक मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों के 3000 से ज्यादा स्टॉल शामिल होंगे. 
  2. इसे 360 डिग्री के अनुभव के रूप में डिजाइन किया गया है. इस मंडप में 500 से अधिक पुस्तकें, चयनित प्रदर्शनी, पोस्टर, डॉक्यूमेंट्री और इंस्टॉलेशन प्रदर्शित किए जाएंगे.
  3. मुख्य आकर्षणों में अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की प्रतिकृतियां, 21 परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धांजलि तथा बड़गाम 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के प्रमुख युद्धों और सैन्य अभियानों पर सत्र शामिल रहेंगे.
  4. पुस्तक मेले में पहली बार, लीपज़िग बुक फेयर, बोलोग्ना चिल्ड्रन्स बुक फेयर, सियोल इंटरनेशनल बुक फेयर, तुयाप फेयर्स एंड एग्जीबिशन (तुर्की), फ्रैंकफर्ट बुकमेसे, बुक वर्ल्ड प्राग (चेक रिपब्लिक), गुटेनबर्ग बुक फेयर (स्वीडन) और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 इंटरनेशनल बुक फेयर डायरेक्टर भी हिस्सा लेंगे.

20 लाख से अधिक लोगों होंगे शामिल

एनबीटी के अनुसार नौ दिन तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में 600 से अधिक आयोजनों में 1000 से ज्यादा वक्ता संवाद करेंगे. वहीं 20 लाख से अधिक लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है. नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सशक्त भागीदारी देखने को मिलेगी. कतर सम्मानित अतिथि देश एवं स्पेन फोकस देश के रूप में शामिल होगा. इनके अतिरिक्त, रूस, जापान, पोलैंड, फ्रांस, अबू धाबी, ईरान, हंगरी, चिली सहित कई अन्य देशों के प्रकाशक, लेखक भाग लेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
World Book Fair 2026, World Book Fair Delhi, World Book Fair 2026 Tickets, New Delhi World Book Fair 2026 Tickets, World Book Fair 2026 Volunteer
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com