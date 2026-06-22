NEET Score कम है तो न हों निराश, इन 8 सरकारी कॉलेजों में मिल सकती है MBBS सीट, देखें Cut-OFF और बेस्ट ऑप्शन

21 जून को NEET UG का रिएग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. अब सभी छात्रों को रिजल्ट और काउंसलिंग का इंतजार है. अगर आपका नीट स्कोर उम्मीद से कम आ रहा है, तो बिल्कुल निराश न हों. कम नंबर आने पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट पाने या अन्य बेहतरीन मेडिकल कोर्सेज में करियर बनाने के कई मौके होते हैं. आइए समझते हैं कि कम स्कोर होने पर आपको अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए.

Low NEET Score का क्या मतलब है?

आमतौर पर बहुत कम नंबरों का मतलब यह नहीं है कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं. अगर आपके नंबर AIIMS, PGIMER या KGMU जैसे टॉप संस्थानों के लायक नहीं हैं, तो भी आप काउंसलिंग की रेस में बने रहते हैं. अगर आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से केवल 'क्वालीफाइंग कटऑफ' भी पार कर लिया है, तो आप काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं.

पिछले साल यानी 2025 के ट्रेंड को देखें तो सामान्य वर्ग (General) के लिए क्वालीफाइंग स्कोर 144, OBC/SC/ST के लिए 113 और PwBD के लिए 127 नंबर रहा था. अगर आप इस दायरे में हैं, तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं.

कम रैंक पर मिलने वाले कुछ प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज

ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और स्टेट कोटा की काउंसलिंग के आखिरी राउंड्स तक कई सरकारी कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं. पिछले सालों के ट्रेंड्स के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लिए इन सरकारी कॉलेजों में थोड़ी पीछे की रैंक पर भी एडमिशन मिला है:

क्लोजिंग रैंक लगभग 16,728

क्लोजिंग रैंक लगभग 19,964

क्लोजिंग रैंक लगभग 20,588

क्लोजिंग रैंक लगभग 21,408

क्लोजिंग रैंक लगभग 22,574

क्लोजिंग रैंक लगभग 23,302

क्लोजिंग रैंक लगभग 26,148

क्लोजिंग रैंक लगभग 27,001

MBBS नहीं मिला तो क्या करें? ये हैं बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्सेज

अगर रैंक ज्यादा पीछे है और MBBS सीट नहीं मिल पा रही है, तो मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए कई और भी पॉपुलर और हाई-सैलरी वाले कोर्सेज मौजूद हैं. आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं:

BAMS (आयुर्वेद), BHMS (होम्योपैथी), BUMS (यूनानी), BSMS (सिद्ध).

BSc नर्सिंग, BPT (फिजियोथेरेपी), BMLT (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी).

BSc रेडियोलॉजी, BSc ऑप्टोमेट्री, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स.

BPharma और DPharma.

इस बात का रखें ख्याल

काउंसलिंग के दौरान ऑल इंडिया कोटा (15%) और अपने राज्य के स्टेट कोटा (85%) दोनों पर नजर रखें.

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