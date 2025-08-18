NEET PG Result Date: नीट पीजी रिजल्ट की तारीख घोषित, इस दिन जारी होंगे नतीजे

NEET PG 2025 Result Date and Time: भारत भर के मेडिकल अभ्यर्थी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, नीट पीजी 2025 के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब उम्मीदवारों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि तारीखों की घोषणा हो चुकी है. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) 3 सितंबर, 2025 तक नीट पीजी 2025 के परिणाम घोषित करेगा. 3 अगस्त, 2025 को आयोजित इस परीक्षा में देश भर के एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में सीटों के लिए हजारों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी.

ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं चेक

परिणाम की तारीख के साथ, एनबीईएमएस ने इंटर्नशिप पूरी करने की समय सीमा भी निर्दिष्ट की है, जिसे उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए पूरा करना होगा. नीट पीजी 2025 के लिए परीक्षा पास करने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी एक वर्षीय अनिवार्य रोटरी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी. परिणाम प्रकाशित होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक NBEMS वेबसाइट nbe.edu.in से अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. अपनी लॉगिन जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि संभाल कर रखने से प्रक्रिया आसान हो जाएगी.

इतनी सीटों पर मिलेगा एडमिशन

नीट पीजी की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, भारत के मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत में कुल 74,306 पीजी सीटें उपलब्ध हैं.

अगर उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है, तो एनबीईएमएस 7996165333 पर एक हेल्पडेस्क की मदद ले सकते हैं. रविवार और राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है. इसके अलावा आवेदक उम्मीदवार पोर्टल में लॉग इन करने के बाद उपलब्ध हेल्पडेस्क टैब के माध्यम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं.

