JNVST Class 6 Admission 2026: बढ़ गई एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख, cbseitms.rcil.gov.in पर करें आवेदन

Jawahar Navodaya Vidyalaya Admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) क्लास 6 एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है. जिन पैरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए आवेदन नहीं किया है उनके पास एक और मौका है, पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.rcil.gov.in के जरिए से 27 अगस्त तक जेएनवीएसटी कक्षा 6 आवेदन प्रक्रिया 2026 को पूरा कर सकते हैं. शुरुआत में, जेएनवीएसटी 2026 कक्षा 6 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 जुलाई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 13 अगस्त कर दिया गया.

कौन कर सकता है Navodaya Vidyalaya के लिए आवेदन?

उम्मीदवार केवल तभी एडमिशन के लिए पात्र होंगे अगर उनका जन्म 1 मई 2014 और 31 जुलाई 2016 दोनों तारीखों के बीच में हुआ हो, जो उम्मीदवार पहले ही किसी पिछले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5 पास कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने या उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Navodaya Vidyalaya के लिए सलेक्शन प्रोसेस

जेएनवीएसटी क्लास 6 चयन परीक्षा 2025 दो चरणों में आयोजित की जाएगी. चरण 1 13 दिसंबर 2025 को और चरण 2 11 अप्रैल 2026 को. दोनों चरणों के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथियों से पहले ऑनलाइन जारी किए जाएंगे. बच्चों का सलेक्शन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मानसिक क्षमता, अंकगणित और भाषा कौशल का आकलन किया जाता है. Navodaya Vidyalaya प्रवेश परीक्षा के परिणाम जून 2026 में आधिकारिक पोर्टल पर घोषित होने की उम्मीद है.

रजिस्ट्रेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को रखे अपने पास

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने होंगे. इनमें छात्र की तस्वीर, छात्र के हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर JPG या JPEG प्रारूप में, प्रत्येक का आकार 10-100 KB के बीच होना चाहिए. JNVST 2026 प्रमाणपत्र JPG या JPEG प्रारूप में 50-300 KB के बीच फ़ाइल आकार के साथ अपलोड करना होगा.

