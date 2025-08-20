सांसद या विधायक? जानें, अपने काम के लिए आपको किसका दरवाजा खटखटाना है

MP vs MLA Roles and Power: हर चुनाव में हम वोट डालकर अपने सांसद (MP) और विधायक (MLA) चुनते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ये नेता असल में करते क्या हैं. कौन अपने इलाके में बदलाव लाने में जल्दी असर (Who is more powerful MP or MLA in Indian Politics) दिखा सकता है और कौन बड़े फैसले लेकर पूरे देश को प्रभावित करता है. ऐसे में इस आर्टिकल में हम आसान भाषा में बताएंगे कि MLA और MP की जिम्मेदारियां (MP vs MLA Roles and Responsibilities) क्या हैं, उनका काम कैसे होता है और कौन किस मामले में ज्यादा पावरफुल है...

सांसद यानी MP (Member of Parliament), वह व्यक्ति है जो लोकसभा या राज्यसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करता है. सांसद का काम राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना और नीतियों में बदलाव करना होता है.

1. संसद में नए कानून लाना और मौजूदा कानूनों में बदलाव करना.

2. राष्ट्रीय बजट और नीतियों पर बहस करना.

3. अपने निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की समस्याओं को संसद में उठाना.

4. राष्ट्रीय योजनाओं और विकास कार्यों में योगदान देना.

भारत का नागरिक हो.

कम से कम 25 साल की उम्र.

किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का वोटर हो.

स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक, राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए 1 प्रस्तावक.

सुरक्षा जमा राशि 10,000 रुपए

विधायक यानी MLA (Member of Legislative Assembly), वह होता है, जिसे जनता सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनती है. विधायक का काम मुख्य रूप से राज्य स्तर पर अपने क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है.

1. अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को राज्य विधानसभा में उठाना.

2. राज्य कानून और नीतियों पर बहस करना और वोट करना.

3. स्थानीय विकास कार्यों जैसे सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना.

4. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्र में लागू कराना.

भारत का नागरिक हो.

कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए.

किसी भी विधानसभा क्षेत्र का वोटर होना चाहिए.

अगर देश के बड़े फैसले, बजट और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की बात हो तो सांसद (MP) ज्यादा पावरफुल होते हैं. अगर आपके इलाके की रोजमर्रा की समस्याएं, सड़क, बिजली, स्कूल जैसी चीजें सुधारनी हों तो विधायक (MLA) ज्यादा पावरफुल होते हैं. मतलब दोनों की अपनी जगह पर ताकतवर हैं. सांसद राष्ट्रीय स्तर पर असर डालते हैं और विधायक लोकल लेवल पर प्रभाव रखते हैं.