MP NEET UG 2025 की दूसरे राइंड की Counselling का शेड्यूल जारी, जानिए यहां

MP NEET UG 2025 2nd round counselling schedule : मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नीट-यूजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है, जोकि मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. इसका नोटिफिकेशन विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर अपलोड कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसे डाउनलोड करें राउंड 2 का शेड्यूल..

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं

फिर होमपेज पर Counselling schedule सेक्शन पर जाएं

फिर Tentative time schedule for second round पर क्लिक करिए. शेड्यूल ऑटोमैटिक डाउनलोड हो जाएगा

अब आप इसे सेव कर लीजिए

10 सितंबर 2025 को खाली सीटों और योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी

जबकि 11 से 14 सितंबर तक उम्मीदवार अपने पसंद के कॉलेज और कोर्स को लॉक कर सकेंगे

16 सितंबर 2025 को दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी हो जाएगा

17 से 24 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज रिपोर्ट करना होगा

वहीं, जो लोग दूसरे राउंड के परिणाम से खुश नहीं हैं, वे 17 से 24 सितंबर 2025 तक मॉप अप राउंड (तीसरा राउंड) के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो छात्र पहले से एडमिशन ले चुके हैं, वो सीट से इस्तीफा देकर मॉप अप में शामिल हो सकते हैं.