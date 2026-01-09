विज्ञापन

NEET UG 2026 परीक्षा का फाइनल सिलेबस जारी, जानें कब होगा एग्जाम?

NEET UG 2026 परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है. उम्मीद है कि आनेवाले दिनों में आवेदन से जुड़ा नोटिफिकेशन आ जाएगा. जिसके बाद उम्मीदवार NEET UG 2026 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे. पिछले साल के पैटर्न को देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन फरवरी के पहले हफ़्ते में शुरू हो सकते हैं.

NEET (UG) परीक्षा का आयोजन इस साल मई महीने में हो सकता है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) का फाइनल सिलेबस जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जरूर इस सिलेबस को देख लें और इसके तहत ही अपनी आगे की तैयारी करें. NEET-UG सिलेबस को NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. बता दें कि NEET-UG एग्जाम के तहत ही देश के जाने माने मेडिकल कॉलेज में दाखिले मिलते हैं. इस परीक्षा का सिलेबस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB), नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा फाइनल किया गया है.

कब होगी NEET(UG) परीक्षा

NEET (UG) परीक्षा का आयोजन इस साल मई महीने में हो सकता है. दरअसल साल  2025 और 2024 में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम मई में ही आयोजित हुआ था. ऐसे में उम्मीद है कि पिछले सालों के पैटर्न को देखते हुए इस साल भी इस एग्जाम को मई में करवाया जा सकता है.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट-यूजी का आयोजन करती है.

NEET UG सिलेबस कहां चेक करें

  1. सबसे पहले आको ऑफिशियल वेबसाइट nmc.org.in पर जाना होगा.
  2. होमपेज पर, "What's New" सेक्शन दिखेगा. यहां पर "Syllabus for Examination of NEET UG 2025" लिखा होगा. इसे क्लिक करें.
  3. आपको एक PDF पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.
  4. सब्जेक्ट-वाइज सिलेबस चेक करें और उसे डाउनलोड करें.
  5. भविष्य के रेफरेंस के लिए एक हार्ड कॉपी ले लें.
  6. अपनी तैयारी इस सिलेबस के तहत ही करें

कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

NEET UG 2026 परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है. उम्मीद है कि आनेवाले दिनों में आवेदन से जुड़ा नोटिफिकेशन आ जाएगा. जिसके बाद उम्मीदवार NEET UG 2026 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे. पिछले साल के पैटर्न को देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन फरवरी के पहले हफ़्ते में शुरू हो सकते हैं.

