IPU ने MJMC (वीकेंड) प्रोग्राम की आवेदन तिथि बढ़ाई, यहां जानिए

यह अवसर उन सभी छात्रों और पेशेवरों के लिए है जो जनसंचार के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं.

इस सत्र में दाखिले के लिए आवेदन पत्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

MJMC PROGRAMME: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (IPU) ने जनसंचार में मास्टर (MJMC) प्रोग्राम को अब वीकेंड मोड में भी शुरू कर दिया है, जिससे कामकाजी पेशेवरों को अपनी शिक्षा जारी रखने का बेहतरीन मौका मिल रहा है. इस विशेष प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है. छात्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया है.

प्रोग्राम डिटेल

यह दो साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस स्थित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन (USMC) में उपलब्ध है. इस प्रोग्राम में कुल 60 सीटें हैं, और एक वर्ष की फीस 95,000 रुपये निर्धारित की गई है.

योग्यता और सेलेक्शन प्रोसेस

इस कार्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदक के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. चयन प्रक्रिया में स्नातक के प्राप्तांकों को 70 प्रतिशत और इस प्रोग्राम के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार के अंकों को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा.

एप्लिकेशन प्रोसेस

इस सत्र में दाखिले के लिए आवेदन पत्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र भरकर, 2,500 रुपये के बैंक ड्राफ्ट (कुलसचिव, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से निर्गत) के साथ द्वारका कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी सुविधा केंद्र पर 15 सितंबर तक जमा कर सकते हैं.

कामकाजी पत्रकारों के लिए अच्छा मौका

यूएसएमसी के डीन, प्रो. दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि कामकाजी पत्रकार लंबे समय से इस प्रोग्राम को वीकेंड मोड में शुरू करने का अनुरोध कर रहे थे, ताकि वे अपनी नौकरी जारी रखते हुए जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर सकें.

लैटरल एंट्री का भी ऑपश्न

प्रो. त्रिपाठी ने यह भी बताया कि इस प्रोग्राम में लैटरल एंट्री का विकल्प भी है. जिन उम्मीदवारों ने जनसंचार में डिप्लोमा कर रखा है, वे सीधे दाखिला लेकर एक साल में जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं.

इस संदर्भ में विस्तृत विवरण यूनिवर्सिटी की दोनों वेबसाइटों www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर उपलब्ध है. यह अवसर उन सभी छात्रों और पेशेवरों के लिए है जो जनसंचार के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं.

