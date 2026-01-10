JNU में शादीशुदा छात्रों को मिलती है ये खास सुविधा, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये बात

JNU Married Students: दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक है. NIRF रैंकिंग में बेस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जेएनयू को दूसरी रैंक मिली थी. जेएनयू का इतिहास काफी शानदार रहा है, यहां से तमाम छात्र आंदोलन खड़े हुए और देश की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिला. जेएनयू में छात्रों को कम खर्च में बेहतरीन पढ़ाई का मौका मिलता है, यही वजह है कि हर साल यहां एडमिशन के लिए लाखों छात्र आवेदन करते हैं. इस यूनिवर्सिटी में छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी मिलती है, वहीं अगर कोई छात्र शादीशुदा है तो उनके लिए भी खास सुविधा मौजूद है. आइए जानते हैं कि जेएनयू में शादीशुदा छात्रों को क्या सुविधाएं मिलती हैं.

शादीशुदा छात्रों को मिलती है ये सुविधा

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में शादीशुदा छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा दी जाती है. जेएनयू की वेबसाइट पर भी ये जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि जेएनयू में शादीशुदा छात्रों के लिए 'महानदी हॉस्टल' बनाया गया है. इस हॉस्टल में सिर्फ शादीशुदा कपल्स रहते हैं, जिनके लिए अलग से रूम की व्यवस्था की गई है. इस हॉस्टल में कुल 86 यूनिट्स हैं. हालांकि एडमिशन मिलते ही हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसमें अवेलिबिलिटी या फिर सीनियरिटी को देखा जाता है.

कई अलग-अलग हॉस्टल की सुविधा

जेएनयू में छात्रों के लिए कई तरह के हॉस्टल की सुविधा मौजूद है. शादीशुदा छात्रों के अलावा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल हैं, वहीं ऐसे हॉस्टल भी हैं, जहां सभी के रूम एक साथ बने हैं. यूनिवर्सिटी में ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, झेलम, नर्मदा, कावेरी और इसी तरह के कुल 18 हॉस्टल हैं. इनमें से सभी का नाम अलग-अलग नदियों पर रखा गया है. इन सभी में 5500 छात्रों के ठहरने की व्यवस्था है.

कितनी लगती है फीस?

जेएनयू में हॉस्टल फीस भी काफी कम है, यही वजह है कि यहां रहने वाले छात्रों को इससे काफी बड़ी राहत मिलती है. जेएनयू में रहने वाले छात्रों को बाकी सुविधाएं भी काफी कम पैसे में मिल जाती हैं. एडमिशन के बाद इन तमाम सुविधाओं के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं.