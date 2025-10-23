विज्ञापन

Tejashwi Yadav Education: CM रेस में आगे चल रहे युवा नेता कितने हैं 'पढ़े-लिखे'?

बिहार में नेताओं की जब बात आती है तो उनका एजुकेशन अक्सर पूछा जाता है. ऐसे में तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं.

नई दिल्ली:

Tejashwi Yadav: बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है. इस बार बिहार इलेक्शन इसलिए भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार युवाओं की सरकार से कुछ और ही मांग है.बिहार में बात जब युवा नेता की आती है तो तजस्वी यादव का नाम सबसे पहले आता है. पॉलिटिक्ल एक्टिव नेता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के सीएम रह चुके लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इन दिनों काफी चर्चा में है. इसके अलावा सीएम के चेहरे के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है. 

इतने पढ़ें-लिखें हैं तेजस्वी यादव

बिहार में नेताओं की जब बात आती है तो उनका एजुकेशन अक्सर पूछा जाता है. ऐसे में तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. वर्तमान में, वे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. तेजस्वी एक पूर्व क्रिकेटर और 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के सदस्य भी रहे हैं. 35 साल के हो चुके तेजस्वी यादव की शिक्षा की बात करें तो उन्हों 9वीं तक ही पढ़ाई की है. 

क्रिकेट में करियर बनाने की थी कोशिश

जानकारी के मुताबिक, तेजस्वी यादव ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरकेपुरम में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी. तेजस्वी यादव को क्रिकेट में काफी दिलचस्पी है इसलिए उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी. हालांकि उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर नहीं बनाया और फिर पॉलिटिकल एक्टिव हो गए.

