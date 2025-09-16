विज्ञापन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का 'आखिरी' मौका! बिना CUET भी मिल सकती है सीट, जल्द करें आवेदन

DU Admissions 2025-26 : CUET के बिना डीयू में एडमिशन का सुनहरा मौका, जानें पूरी प्रक्रिया, जरूरी तारीखें और डॉक्यूमेंट्स...

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का 'आखिरी' मौका! बिना CUET भी मिल सकती है सीट, जल्द करें आवेदन
अगर आपने अभी तक CSAS(UG)-2025 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं.

Delhi university admission process :  दिल्ली विश्वविद्यालय उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, जो किसी वजह से CUET परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे या अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे. अब ऐसे छात्र भी डीयू में एडमिशन ले सकते हैं. आज डीयू ने "ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप एडमिशन राउंड (फिजिकल मोड)" की घोषणा की है, जिसमें छात्रों को केवल 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला मिलेगा. यानी, CUET स्कोर की कोई जरूरत नहीं.

दरअसल, डीयू में पहले राउंड की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ सीटें खाली रह गई हैं. अब इन्हीं  सीटों को भरने के लिए डीयू ने "ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप एडमिशन राउंड" शुरू किया है. 

कौन कर सकता है आवेदन?

पहले से रजिस्टर्ड हैं

अगर आपने पहले CSAS(UG)-2025 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो आप सीधे इस मॉप-अप राउंड में शामिल हो सकते हैं. आपको बस लॉगिन करके अपनी जानकारी अपडेट करना है.

नए एप्लिकेंट कैसे करें आवेदन

अगर आपने अभी तक CSAS(UG)-2025 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको ugadmission.uod.ac.in पर जाकर एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और 1000 रुपये की फीस जमा करनी होगी. बता दें कि यह फीस रिफंड नहीं होगी.

रजिस्ट्रेशन कब से कब तक

17 सितंबर, 2025 (शाम 05:00 बजे) से 19 सितंबर, 2025 (रात 11:59 बजे) तक. 

सीटें कब मिलेंगी

अस्थायी रूप से 23 सितंबर, 2025 (मंगलवार) को सीटों का आवंटन किया जाएगा.

एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी
  1. ऊपर बताई गई तारीखों के बीच आपको डीयू की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  2. डीयू उन सभी कॉलेजों और प्रोग्राम्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा, जहां सीटें खाली हैं.
  3. आप www.admission.uod.ac.in पर जाकर यह लिस्ट देख सकते हैं.
  4.  आपको अपनी पसंद के हिसाब से कॉलेज और प्रोग्राम्स चुनने होंगे.
  5. आपके 12वीं के नंबरों और सीटों की उपलब्धता के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल के जरिए एक इनविटेशन लेटर भेजा जाएगा, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी आने की डेट और समय बताया जाएगा.
  6. आपको तय तारीख और समय पर यूनिवर्सिटी जाना होगा. वहां आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी. डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने के बाद आपको ऑनलाइन एडमिशन फीस जमा करनी होगी. अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं, तो आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी.
कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? 
  • इनविटेशन लेटर का प्रिंट आउट
  • CSAS(UG) फॉर्म का प्रिंट आउट
  • 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
  • 10वीं की मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र
  • कोई भी वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट आदि)
  • आरक्षण/कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)\
इन बातों का रखें ध्यान
  1. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी परिस्थिति में किसी की सिफारिश के आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा.
  2. यूनिवर्सिटी आपको इनविटेशन लेटर ईमेल के जरिए भेजेगी, इसलिए अपना ईमेल नियमित रूप से चेक करते रहें.
  3. सीट मिलने के तुरंत बाद ऑनलाइन फीस जमा करना जरूरी है.
  4. यूनिवर्सिटी आने के लिए दिल्ली मेट्रो के विश्वविद्यालय स्टेशन (येलो लाइन) का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
  5. केवल उम्मीदवार और अधिकतम दो गार्जियन को ही यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी.
  6. अपनी पानी की बोतल और अन्य आवश्यक चीजें साथ ले जाएं.
  7. विश्वविद्यालय आने-जाने का कोई भत्ता (TA/DA) नहीं मिलेगा.
