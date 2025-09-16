दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का 'आखिरी' मौका! बिना CUET भी मिल सकती है सीट, जल्द करें आवेदन

Delhi university admission process : दिल्ली विश्वविद्यालय उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, जो किसी वजह से CUET परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे या अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे. अब ऐसे छात्र भी डीयू में एडमिशन ले सकते हैं. आज डीयू ने "ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप एडमिशन राउंड (फिजिकल मोड)" की घोषणा की है, जिसमें छात्रों को केवल 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला मिलेगा. यानी, CUET स्कोर की कोई जरूरत नहीं.

दरअसल, डीयू में पहले राउंड की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ सीटें खाली रह गई हैं. अब इन्हीं सीटों को भरने के लिए डीयू ने "ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप एडमिशन राउंड" शुरू किया है.