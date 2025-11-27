विज्ञापन

JAC Inter Exam 2026: जैक बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, इस दिन से एग्जाम शुरू

JAC 10th 12th Datesheet 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 10वीं, 12वीं परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है.

नई दिल्ली:

JAC 10th 12th Datesheet 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स जैक की ऑफिशियल वेबसाइट और अपने-अपने स्कूलों पर जाकर देख सकते हैं. जारी डेटशीट के मुताबिक, मैट्रिक की परीक्षाएं 3 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेंगी. वहीं इंटर की परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेंगी.10वीं की परीक्षाएं सुबह 9.45 से 1 बजे तक चलेगी. वहीं 12वीं की परीक्षाएं दूसरी पाली में 2 बजे से 5.15 तक चलेगी.

10वीं परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 16 जनवरी से 17 जनवरी तक डाउनलोड कर पाएंगे. 10वीं, 12वीं की लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाए और इंटरनल मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा. प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल असिसमेंट 24 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगी. इंटरनल परीक्षाओं का नंबर 25 फरवरी से 9 मार्च कर अपलोड किया जाएगा. जैक ने कहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित होंगे तो उन्हें परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा.

JAC बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट

3 फरवरी

मैट्रिक- वोकेशनल विषय, इंटर- वोकेशनल विषय

4 फरवरी

मैट्रिक- हिन्दी-ए, हिन्दी-बी

इंटर-अर्थशास्त्र (साइंस-कॉमर्स) मानवशास्त्र

5 फरवरी

मैट्रिक- वाणिज्य-गृह विज्ञान

इंटर-गणित-सांख्यिकी

6 फरवरी

मैट्रिक- उर्दू, बांग्ला, उड़िया
इंटर-अर्थशास्त्र (आर्ट्स) एकाउंटेंसी

7 फरवरी

मैट्रिक- सामाजिक विज्ञान
इंटर-भौतिकी

9 फरवरी

मैट्रिक- विज्ञान
इंटर- बॉटनी, बिजनेस स्टडी, समाजशास्त्र

10 फरवरी

मैट्रिक- संगीत
इंटर- भू-विज्ञान, बिजनेस गणित, भूगोल

11 फरवरी

मैट्रिक- गणित
इंटर-इंटरपेन्योरशिप, गृह विज्ञान

13 फरवरी

मैट्रिक- अंग्रेजी
इंटर- दर्शनशास्त्र, रसायन शास्त्र

14 फरवरी

मैट्रिक- खड़िया खोरठा, कुरमाली, नागपुरी पंचपरगनिया,
इंटर- इतिहास ,

16 फरवरी

मैट्रिक- संस्कृत
इंटर- राजनीतिक विज्ञान

17 फरवरी

मैट्रिक- अरबी, फारसी, हो, मुंडारी,
इंटर- मनोविज्ञान, कंप्टूयर साइंस

18 फरवरी इंटर- —— हिन्दी-ए, अंग्रीज-ए (कला)
20 फरवरी इंटर-—— हिन्दी-ए, अंग्रेजी-ए, संगीत

(साइंस-कॉमर्स)

21 फरवरी इंटर- —— वैकल्पिक विषय, अतिरिक्त विषय
23 फरवरी —— हिन्दी-बी और मातृभाषा

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

