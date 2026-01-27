विज्ञापन

JEE Main Session 1 exam 2026: कल है JEE Main का पेपर, पेन से लेकर पानी की बोतल तक, NTA के इन कड़े नियमों को बिल्कुल न भूलें

आपने इस परीक्षा की मन लगाकर तैयारी की होगी, ऐसे में वहां जाकर आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े एनटीए से जुड़े जरूरी नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है.

NTA ने साफ कर दिया है कि आप अपने साथ केवल जरूरी चीजें ही रख सकते हैं.

NTA JEE Main 2026 Instructions: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कल यानी 28 जनवरी 2026 से JEE Mains सेशन-1 की परीक्षाएं दोबारा शुरू करने जा रही है. कल (28 जनवरी)  BE और BTech (Paper 1) के छात्रों का एग्जाम होगा, वहीं 29 जनवरी को BArch और BPlanning के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. आपने इस परीक्षा की मन लगाकर तैयारी की होगी, ऐसे में वहां जाकर आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े एनटीए से जुड़े जरूरी नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है.

शिफ्ट और टाइमिंग का रखें ध्यान

परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. कोशिश करें कि सेंटर पर समय से काफी पहले पहुंच जाएं ताकि चेकिंग और एंट्री में देरी न हो.

साथ क्या ले जाएं और क्या नहीं?

NTA ने साफ कर दिया है कि आप अपने साथ केवल जरूरी चीजें ही रख सकते हैं.

क्या ले जाना है

अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड), पासपोर्ट साइज फोटो, पानी की पारदर्शी (Transparent) बोतल और एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन.

डायबिटीज के मरीजों के लिए

शुगर की गोलियां और फल ले जाने की अनुमति है.

क्या नहीं ले जाना है

मोबाइल, ईयरफोन, कैलकुलेटर, घड़ी, पर्स, किसी भी तरह का कागज या स्टेशनरी बॉक्स. ये सब चीजें बाहर ही रखनी होंगी.

मार्किंग स्कीम को समझें

फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर दो हिस्सों में बंटे होंगे

सेक्शन A: इसमें 20 सवाल होंगे. सही जवाब पर 4 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पर 1 नंबर काट लिया जाएगा.

सेक्शन B: इसमें 5 सवाल होंगे जिनका जवाब आपको कीपैड से टाइप करना होगा. यहां भी सही होने पर 4 नंबर मिलेंगे और गलत होने पर 1 नंबर कटेगा. ध्यान रहे, जवाब को 'राउंड ऑफ' करके सबसे नजदीकी पूर्णांक (Integer) में लिखना है.

आर्किटेक्चर (BArch) के छात्रों के लिए खास बातें

जो छात्र 29 तारीख को ड्राइंग का टेस्ट देंगे, उन्हें अपनी पेंसिल, इरेज़र और कलर पेंसिल खुद ले जानी होगी. लेकिन ध्यान रहे, वॉटर कलर या एक्रेलिक कलर की अनुमति नहीं है. अपनी ड्राइंग शीट पर रोल नंबर या नाम बिल्कुल न लिखें, वरना आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है.

