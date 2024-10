JEE Main 2025 एग्जाम पैटर्न Changed, पहले क्या था और अब क्या होगा, स्कोर करना पहले से मुश्किल या होगा आसान, समझें 

What was it Before and What will Happen Now : इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित परीक्षा जेईई मेन 2025 (JEE Main 2025) का पहला सत्र जनवरी में होना तय है. हालांकि अब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2025 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. वहीं नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही एनटीए ने घोषणा कि उसने आगामी वर्ष की जेईई मेन 2025 यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Main 2025 Exam Pattern) परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है. अब जेईई मेन के सेक्शन बी में ऑप्शनल प्रश्न (Optional Questions in Section B) नहीं होंगे. सेक्शन बी में ऑप्शनल प्रश्न खत्म कर दिए गए हैं, ऐसे में स्टूडेंट के लिए जेईई मेन 2025 में स्कोर करना पहले से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. यही नहीं इससे क्वालीफाइंग कटऑफ में कमी भी आएगी.

IIT एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी खबर, JEE Main 2025 एग्जाम पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव, अब पास करना होगा मुश्किल

अब सेक्शन बी में 10 की जगह पांच सवाल होंगे, जिसमें से उम्मीदवारों को पांचों सवाल हल करने होंगे. यह बदलाव जेईई मेन 2025 के पेपर 1 यानी बीई, बीटेक (B.E./B.Tech) और पेपर 2 ए यानी बी आर्क (B Arch) और पेपर 2 बी यानी बी प्लानिंग (B Planning) से लागू होगा.

पहले जेईई मेन के पेपर बी में 10 सवाल होते थे, जिनमें उम्मीदवारों को कोई पांच सवालों को सॉल्व करना होता था. वहीं जेईई मेन 2025 के बदले एग्जाम पैटर्न में पेपर बी में 10 की बजाए सिर्फ पांच सवाल होंगे. स्टूडेंट के लिए सभी पांच सवालों का हल करना जरूरी होगा. आपको बता दें कि जेईई मेन के जिस पैटर्न में बदलाव किया गया है, वह पिछले चार साल है. कोविड-19 के चलते साल 2021 में ऑप्शनल प्रश्न शुरू किए गए थे.

जेईई मेन में तीन पेपर होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से कुल 90 सवाल होंगे. सभी विषय से 30-30 सवाल होंगे. पेपर ए में हर विषय में 20 मल्टीपल चॉइस क्यूश्चन (MCQs) होते हैं, जबकि पेपर बी में 10 न्यूमेरिकल क्यूश्चन होते हैं. यह परीक्षा तीन घंटे की होगी.