कॉलेज स्टूडेंट के पास है घर बैठे 15 हजार रुपये कमाने का मौका, तुरंत देखें ये इंटर्नशिप, ऐसे करें अप्लाई

Work From Home Internship: कॉलेज की पढ़ाई के साथ अगर हर महीने कुछ पैसे भी मिलें और आगे नौकरी पाने के लिए अच्छा काम सीखने का मौका भी मिले, तो ये किसी भी छात्र के लिए बड़ी बात है. इस समय कई कंपनियां अलग-अलग तरह की इंटर्नशिप दे रही हैं. इनमें कुछ घर से की जा सकती हैं, जबकि कुछ पटना और कोलकाता में हैं. छात्र अपनी पसंद के हिसाब से इनमें आवेदन कर सकते हैं. अगर आप भी पढ़ाई के साथ काम सीखना चाहते हैं, तो ये मौके आपके बहुत काम आ सकते हैं.

घर बैठे भी कर सकते हैं काम

जो छात्र घर से काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छे मौके हैं. श्रीनेर्जी ग्लोबल में ग्राफिक डिजाइन की इंटर्नशिप निकली है. इसमें हर महीने 7,000 से 8,000 रुपये तक मिलेंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2026 है. वहीं ब्रांड एक्सेलरेशन एंड ग्रोथ सॉल्यूशंस में जूनियर वीडियो एडिटर और कंटेंट प्रोडक्शन असिस्टेंट की इंटर्नशिप भी है. इसमें हर महीने 12,000 से 15,000 रुपये तक मिलेंगे. इसके लिए 10 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं.

पटना में भी है मौका

अगर आप पटना में रहकर काम करना चाहते हैं, तो मिडसीड मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें हर महीने 2,000 से 5,000 रुपये तक मिलेंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2026 है. सोशल मीडिया में काम सीखना चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा मौका है.

कोलकाता में भी कई मौके

कोलकाता में भी छात्रों के लिए इंटर्नशिप निकली हैं. नेपच्यून टूर्स एंड ट्रैवल्स में कंटेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करने का मौका मिलेगा. इसमें हर महीने 11,000 से 12,000 रुपये तक मिलेंगे. आवेदन 10 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं. वहीं मेजर इंफो सर्विसेज में ऑपरेशन से जुड़ी इंटर्नशिप भी है. इसमें हर महीने 10,000 से 12,000 रुपये तक मिलेंगे. इसके लिए भी 10 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं.

आवेदन करने से पहले ये जरूर देखें

आवेदन करने से पहले काम क्या होगा, कितने पैसे मिलेंगे, काम कहां करना है और आखिरी तारीख क्या है, ये सब अच्छी तरह देख लें. समय रहते आवेदन करने से मौका मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है. अगर आप पढ़ाई के साथ नया काम सीखना चाहते हैं, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए अच्छा मौका हो सकती हैं.

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