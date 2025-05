IIT Madras: आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोर्स, इस दिन से एडमिशन शुरू

IIT Madras AI Course: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) ने अपने SWAYAM प्लस पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर छात्रों, शिक्षकों और कामकाजी प्रोफेसनल के लिए पांच फ्री कोर्सेस शुरू किए हैं. जो उम्मीदवार पात्र हैं वे आधिकारिक वेबसाइट swayam-plus.swayam2.ac.in के माध्यम से 12 मई, 2025 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

प्रौद्योगिकी संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और कई अन्य क्षेत्रों में AI को आसान बनाने के लिए फ्री कोर्सेस शुरू किए हैं, IIT मद्रास ने कहा. फ्री कोर्स में फिजिक्स में AI, केमेस्ट्री में AI, AI के साथ क्रिकेट एनालिटिक्स और पायथन का इस्तेमाल करके AI और ML जैसे कोर्स शामिल हैं.

एआई के आसानी से समझें

IIT मद्रास के डीन (योजना) और IIT मद्रास के SWAYAM प्लस समन्वयक आर SARTHI ने कहा: “ये प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन संस्थानों द्वारा आने वाले शैक्षणिक कैलेंडर के लिए क्रेडिट कार्यक्रम के रूप में भी लिए जा सकते हैं. इन कोर्सेस का उद्देश्य AI को सभी विषयों में सुलभ बनाना है - न केवल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बल्कि आर्ट्स, साइंस,कॉमर्स और अन्य क्षेत्रों के छात्रों के लिए भी.

कोर्स की अवधि

प्रत्येक कोर्स की अवधि 25 से 45 घंटे होगी और यह एक ऑनलाइन कोर्स है. ये फ्री एआई कोर्स राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCRF) और रोजगार-केंद्रित व्यावहारिक गतिविधियों, वास्तविक डेटासेट और केस स्टडी-आधारित शिक्षण प्रमाणन ऑप्शन के साथ भी जुड़े हुए हैं.

कौन ले सकता है इस कोर्स में एडमिशन

इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, सहित सभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले उम्मीदवार फ्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के पात्र हैं. इसके अलावा, हायर एजुकेशन संस्थानों के फैकेल्टी सदस्य भी फ्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. संस्थान ने कहा कि प्रोग्राम शुरू करने के लिए एआई या कोडिंग में किसी पहले से किसी भी अनुभव की जरूरत नहीं है और इन्हें आईआईटी मद्रास इकोसिस्टम के एक्सपर्ट द्वारा गहन शैक्षणिक और उद्योग अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है.

AI in Physics, AI in Chemistry, AI in Accounting, Cricket analytics with AI, AI, ML using Python

