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IIT बॉम्बे ने प्रो. एस. डूला को डीन पद से हटाया, संस्थान बोला- निलंबित नहीं किया गया

IIT बॉम्बे ने प्रो. एस. डूला को डीन पद से हटा दिया है. संस्थान के PRO ने स्पष्ट किया है कि उन्हें निलंबित नहीं किया गया है. यह फैसला छात्र साहिल वाकोड़े की मौत के बाद कैंपस में हुए प्रोटेस्ट और जवाबदेही की मांग के बीच सामने आया है.

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IIT बॉम्बे ने प्रो. एस. डूला को डीन पद से हटाया, संस्थान बोला- निलंबित नहीं किया गया
IIT बॉम्बे प्रशासन ने कहा है कि उन्हें डीन पद से हटाने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसे निलंबन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

IIT बॉम्बे ने प्रो. एस. डूला (Suryanarayana Doolla) को डीन पद से हटा दिया है. संस्थान के PRO ने स्पष्ट किया है कि प्रो. डूला को "सस्पेंड" नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें डीन की जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है.

बता दें कि  प्रो. डूला वर्तमान में डीन (एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स) के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वह IIT बॉम्बे में डीन (स्टूडेंट अफेयर्स) की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

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