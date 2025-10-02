विज्ञापन

UGC की डिफॉल्टर लिस्ट में क्यों शामिल हुईं Amity और अजीम प्रेमजी समेत 54 यूनिवर्सिटीज? नोटिस हुआ जारी

UGC Private Universities Defaulter List: यूजीसी की तरफ से कुल 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नियमों के उल्लंघ के मामले में नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस का इन विश्वविद्यालयों को अब जवाब देना होगा.

नियम नहीं मानने पर यूजीसी ने जारी किया नोटिस

UGC Private Universities Defaulter List: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC ने एमिटी यूनिवर्सिटी समेत कुल 54 यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया है. इन तमाम यूनिवर्सिटीज को यूजीसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. बताया गया है कि यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक इन यूनिवर्सिटीज ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट जरूरी जानकारी अपलोड नहीं की, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी.  

नियमों का नहीं किया पालन

जिन यूनिवर्सिटीज को नोटिस जारी किया गया है वो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं. यूजीसी की तरफ से बताया गया है कि इन सभी ने नियमानुसार ‘सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर' जारी नहीं किया है. यूजीसी के दिशानिर्देश कहते हैं कि इस नियम के तहत विश्वविद्यालयों को वेबसाइटों पर संस्थान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करनी होती हैं. यूजीसी के नोटिस के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ने कहा है कि वो जल्द अपनी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे. 

इन चीजों की जानकारी देना जरूरी

नोटिस जारी होने के बाद अब वेबसाइट पर जानकारी डालने के अलावा यूजीसी को भी यह जानकारी भेजनी होगी. यूजीसी का कहना है कि जो गाइडलाइन बनाई गई हैं, वो यूनिवर्सिटीज में होने वाली पढ़ाई और कोर्स को लेकर पारदर्शिता बढ़ाते हैं. इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी को अपने यहां लागू सिलेबस और बाकी चीजों की जानकारी देनी होती है. इसके अलावा रिसर्च और फैकल्टी को लेकर भी जानकारी वेबसाइट पर होनी जरूरी है. इससे जब एडमिशन लेने से पहले छात्र या उनके पेरेंट्स किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आते हैं तो उन्हें अपने हर सवाल का जवाब वहां मिल जाता है. 

यूजीसी की तरफ से बताया गया है कि नोटिस जारी करने से पहले इन 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कई बार लेटर लिखा गया था. इसके अलावा ई-मेल से भी सूचित किया गया था, लेकिन इस पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया. यही वजह है कि यूजीसी को इन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करनी पड़ी. 

इन राज्यों की यूनिवर्सिटी हैं शामिल 

इन 54 विश्वविद्यालयों में गुजरात, हरियाणा, असम, पंजाब, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं. इन सभी यूनिवर्सिटीज के नाम आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. बड़े नामों में एमिटी यूनिवर्सिटी, डॉ सीवी रमन यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, डॉ डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और स्वामी विवेकानंद जैसी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं. 

