IGNOU PG diploma Course: इग्नू ने विज्ञापन और एकीकृत संचार में पीजी डिप्लोमा में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

IGNOU PG Diploma Course: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई सत्र 2025 के लिए विज्ञापन और एकीकृत संचार (PGDAIC) कार्यक्रम में पीजी डिप्लोमा के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है. PGDAIC में IGNOU का PG डिप्लोमा विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, ब्रांडिंग और जनसंपर्क के क्षेत्र में पेशेवरों की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. IGNOU का PGDAIC कोर्स ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में है, और इसकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम तीन साल है.

कार्यक्रम की पात्रता के लिए किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता की जरूरत है. कार्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में है और इसमें कोई आयु सीमा नहीं है. IGNOU के ODL कार्यक्रम शिक्षार्थियों को काम करते हुए अध्ययन करने की सुविधा और बढ़ते मीडिया परिदृश्य में अपनी साख को उन्नत करने का एक किफायती मार्ग प्रदान करते हैं.

इग्नू डिप्लोमा पीजी कार्यक्रम करने के बाद, अभ्यर्थी नीचे दिए ऑप्शन चुन सकते हैं.

Advertising executives

Copywriters and content creators

Digital marketing managers

Public relations officers

Social media strategists

Brand managers

Corporate communication professionals

Media planners and analysts

Campaign designing for NGOs and public services

हाल ही में, इग्नू ने 12वीं पास छात्रों के लिए पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में एक नया यूजी बीए कोर्स भी शुरू किया है. बीए कार्यक्रम पत्रकारिता और नए मीडिया अध्ययन स्कूल द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से पढ़ाया जाता है.

